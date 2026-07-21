Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê ji bo welatiyên xwe li seranserê cîhanê hişyariya ewlehiyê belav kir

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ahlulbaytê (s.x) — ABNA - Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê berbangê sêşemê ji hemwelatiyên vî welatî yên li seranserê cîhanê xwest ku, ji ber şer û pevçûnên li herêma Rojavayê Asyayê, hişyar û baldar bin.
Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê berbangê sêşemê hişyariya amadebaşiyê da hemwelatiyên xwe yên li herêma Rojavayê Asyayê û seranserê cîhanê.
Ev wezaret di daxuyaniyekê de ji hemwelatiyên Amerîkî yên li seranserê cîhanê xwest ku, ji ber aloziyên li herêma Rojavayê Asyayê, hişyar û baldar bin.
Li gorî nivîsa ajansa “Sputnik”, Amerîkayê her wiha hişyarî da hemwelatiyên xwe yên li welatên Rojavayê Asyayê ku ji bo betalkirina firînan û girtina qada hewayî ya herêmê amade bin.
Di vê daxuyaniyê de hatiye gotin: “Amerîkîyên ku niha li Rojhilata Navîn in, divê bi baldarî û hişyariyeke zêdetir tevbigerin û ji bo betalkirina muhtemel a firînan, girtina demkî ya qada hewayî û astengiyên di rêwîtiyê de amade bin.”
Wezareta Karên Derve ya Amerîkayê her wiha ji wan hemwelatiyên Amerîkî yên ku dixwazin bi rêwîtiyê biçin Rojavayê Asyayê re şîret kir ku, di bernameyên xwe yên rêwîtiyê yên ji bo vê herêmê û derbaskirina ji wê, nûjeniyê bikin (ji nû ve bifikirin).
Ev hişyarî di çarçoveya êrîşên dagirkerane yên Amerîkayê li dijî Komara Îslamî ya Îranê û operasyonên tolhildanê yên Îranê li dijî berjewendî û binesaziyên Amerîkî yên li welatên erebî de hatiye derxistin.
…………..
Dawîya Peyam
Your Comment