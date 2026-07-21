Peyama sersaxiyê ya nûnerê Serokê Mezin ê Rêberiyê li Sîstan û Belûçistanê di pey sûîkasta li dijî Îmama ÎnÎ yê Ehlê Suntê yê Mîrcawê

Li gorî raporê Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Nûnerê Serokê Mezin ê Rêberiyê li Sîstan û Belûçistanê di pey şehîdbûna Mewlana Mihemed Enwer Rîgî, Îmama Înî yê Ehlê Sunetê yê Mizgefta Elî ibn Ebî Talib (aleyhîselam) a Mîrcavewê, peyama sersaxiyê weşand.
Nivîsa peyama Hucetul Îslam wel Muslimîn Mustefa Mehamî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
"Û tu qet nebîne yên ku di rêya Xwedê de hatine kuştin, ew mirî ne; belkî ew zindî ne û li cem Xwedayê xwe têne roziyandin." (Alî Îmran, 169)
Bi êş û xemeke mezin, nûxebara şehîdbûna bi stem a Hezretê Mewlana Mihemed Enwer Rîgî, Îmama Înî yê Ehlê Suntê yê nahiye Mîrcavewhê, piştî êrişa ne mêranî ya hêmanên terorîst, wergirt. Vê zerarê ji malbata birûmet ya wî merhûmî, civaka zaneyên Ehlê Suntê, û gelê qedirbilind ê Sîstan û Belûçistanê re pîroz û sersaxî dixwazim û ji Xwedayê Teala ji bo wî bilindbûna pileyan û ji bo mayînên wî sebira xweş û qenciya mezin dixwazim.
Şehîdê merhûm Mewlana Mihemed Enwer Rîgî, her dem rûyekî dilsoz ê armancên Şoreşa Îslamî û girêdaneke xurt a di navbera ol û yekitiya neteweyî de bû. Dîroka şoreşger a vê zanayê xwedêparêz û nefsbiçûk û parastina wî ya bê tirs ji xeta Şoreşa Îslamî re, tevî pêlên afirandina hewa û têkşikestinên medyayî yên dijminên şoreşê yên ku her tim hewil dan ku rûyê wî bişewitînin, tu carî xeternedar nebû; û ew bi zana bûn, îsbat kir ku evîndariya wî ya ji Îslamê Paqij ê Mihemedî û yekitiya Îslamî re, evîndariyeke rastîn e.
Wî her tim ji axaftina Şoreşa Îslamî diparast û dengê xwe li kêleka stemkarên Xezzeyê bilind dikir. Di rojên dijwar ên şerê zordest ê dawî de jî, li kêleka gelê xwe rawestiya û ji rûmet û yekparçebûna vê welêt parast; parastineke ku nîşan da ku yekitî di navbera birayên şiî û sunî yên vê sînorî de, ji her belavkariya dijmin kûrtir e.
Dijminên vî gelî, ji serfiraziyên dawî yên eniya berxwedanê li herêmê bi tundî aciz bûne; û ev hêrs, bi dîtina amadebûna şehreza ya gel û bi taybetî zaneyên Ehlê Suntê di merasîma veşartina bi şko ya Îmamê Şehîd de, du qat zêde bû. Rejîma dagirker ê Siyonîst û piştgirên wî yên Amerîkî, ji bo tolhildana vê hêrsê, destî vê sûcê kirin; ji wê yekê re bêhay in ku ew tên kuştin ji bilî zêdekirina biryardariya gelê Îranê û yekitiyê, ti berhemek din nîne.
Rûmeta şehîdbûna vê zanayê mujahid pîroz dikin û ji dergehê Xwedayê Teala dixwazin ku xwîna pak a wî, ronahiya rêya yekitî û hişyarbûna gelê Îranê be.
Mustefa Mehamî
Nûnerê Serokê Mezin ê Rêberiyê di karûbarên Ehlê Sunetê yê parêzgeha Sîstan û Belûçistanê de
..................................................
Dawiya peyam/
Li gorî raporê Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Nûnerê Serokê Mezin ê Rêberiyê li Sîstan û Belûçistanê di pey şehîdbûna Mewlana Mihemed Enwer Rîgî, Îmama Înî yê Ehlê Sunetê yê Mizgefta Elî ibn Ebî Talib (aleyhîselam) a Mîrcavewê, peyama sersaxiyê weşand.
Nivîsa peyama Hucetul Îslam wel Muslimîn Mustefa Mehamî wiha ye:
Bi navê Xwedayê Dilovan û Dilovîn
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ
"Û tu qet nebîne yên ku di rêya Xwedê de hatine kuştin, ew mirî ne; belkî ew zindî ne û li cem Xwedayê xwe têne roziyandin." (Alî Îmran, 169)
Bi êş û xemeke mezin, nûxebara şehîdbûna bi stem a Hezretê Mewlana Mihemed Enwer Rîgî, Îmama Înî yê Ehlê Suntê yê nahiye Mîrcavewhê, piştî êrişa ne mêranî ya hêmanên terorîst, wergirt. Vê zerarê ji malbata birûmet ya wî merhûmî, civaka zaneyên Ehlê Suntê, û gelê qedirbilind ê Sîstan û Belûçistanê re pîroz û sersaxî dixwazim û ji Xwedayê Teala ji bo wî bilindbûna pileyan û ji bo mayînên wî sebira xweş û qenciya mezin dixwazim.
Şehîdê merhûm Mewlana Mihemed Enwer Rîgî, her dem rûyekî dilsoz ê armancên Şoreşa Îslamî û girêdaneke xurt a di navbera ol û yekitiya neteweyî de bû. Dîroka şoreşger a vê zanayê xwedêparêz û nefsbiçûk û parastina wî ya bê tirs ji xeta Şoreşa Îslamî re, tevî pêlên afirandina hewa û têkşikestinên medyayî yên dijminên şoreşê yên ku her tim hewil dan ku rûyê wî bişewitînin, tu carî xeternedar nebû; û ew bi zana bûn, îsbat kir ku evîndariya wî ya ji Îslamê Paqij ê Mihemedî û yekitiya Îslamî re, evîndariyeke rastîn e.
Wî her tim ji axaftina Şoreşa Îslamî diparast û dengê xwe li kêleka stemkarên Xezzeyê bilind dikir. Di rojên dijwar ên şerê zordest ê dawî de jî, li kêleka gelê xwe rawestiya û ji rûmet û yekparçebûna vê welêt parast; parastineke ku nîşan da ku yekitî di navbera birayên şiî û sunî yên vê sînorî de, ji her belavkariya dijmin kûrtir e.
Dijminên vî gelî, ji serfiraziyên dawî yên eniya berxwedanê li herêmê bi tundî aciz bûne; û ev hêrs, bi dîtina amadebûna şehreza ya gel û bi taybetî zaneyên Ehlê Suntê di merasîma veşartina bi şko ya Îmamê Şehîd de, du qat zêde bû. Rejîma dagirker ê Siyonîst û piştgirên wî yên Amerîkî, ji bo tolhildana vê hêrsê, destî vê sûcê kirin; ji wê yekê re bêhay in ku ew tên kuştin ji bilî zêdekirina biryardariya gelê Îranê û yekitiyê, ti berhemek din nîne.
Rûmeta şehîdbûna vê zanayê mujahid pîroz dikin û ji dergehê Xwedayê Teala dixwazin ku xwîna pak a wî, ronahiya rêya yekitî û hişyarbûna gelê Îranê be.
Mustefa Mehamî
Nûnerê Serokê Mezin ê Rêberiyê di karûbarên Ehlê Sunetê yê parêzgeha Sîstan û Belûçistanê de
..................................................
Dawiya peyam/
Your Comment