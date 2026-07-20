"Di hevpeyivînekê de bi pisporê Rojavayê Asyayê re;Daxuyaniya Sipahê Pasdaran a ji bo gelê Urdunê, Cîhada Têbînî li eniya herêmî ye"

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeytê (s.x)– ABNA –Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî di rojên dawî de, piştî êrîşên hovane yên hêzên dagîrker ên Amerîkayê ku ji axa Urdunê hatibûn kirin, bersiveke guncav da wan bingehên leşkerî. Di vê çarçoveyê de, Sipahyê çend daxuyanî belav kirin û tê de gelê Urdunê derbarê metirsiya hebûna binkeyên dagîrkeran li welatê wan hişyar kir.
Di beşek ji van daxuyaniyan de ku rû bi rû ji gelê Urdunê re hatine şandin, hatiye gotin:
“Axên pîroz ên Urdunê cihê pêxemberan e û ne cihê dagîrker û tawankarên navneteweyî ye. Çaverêya umeta Îslamî ji we gelê birûmet û xîretkêş ew e ku – hûn ku ji her miletekî zêdetir şahidê tawankariyên Amerîka û rejîma Siyonîst ên li dijî gelê bindest ê Filistînê ne – dawî li hebûna artêşa ‘Şeytanê Mezin’ li ser axa xwe bînin. Nehêlin ew axa pîroz bibe navendek ji bo êrîşên dagîrkerane li dijî welatên Îslamî û zordariya li ser gelê Filistînê.”
Piştî operasyona serkeftî ya Sipaha Pasdaran li dijî binkeya Amerîkayê li Urdunê, Rêveberiya Giştî ya Supayê bi daxuyaniyekê spasiya gelê Urdunê kir û tekez kir:
“Gelê hêja û leşkerên mucahid ên Urdunê, em spasiya hevkariya we ya dilsozane û agahiyên rast dikin ku bû sedema armanckirina rast a şervanên Îslamê û têkbirina 20 embarên ku hêzên artêşa zarokkuja Amerîkayê li herêma ‘El-Ezreq’ lê bi cih bûbûn, her wiha kuştina dehan hêzên terorîst ên Amerîkayê. Bi spasiyeke dûbare ji bo hewl û hevkariyên we ku bi encamdana erkê xwe yê şer’î, rê ji bo azadkirina Qudsê hêsan dikin; tu firsendekê ji bo têkdana saziyên Amerîkayê û derxistina artêşa dagîrker a Amerîkayê ji Urdunê ji dest nedin.”
Analîza Pisporê Karûbarên Rojavayê Asyayê
Seyîd Riza Sedrê-Huseynî, pisporê karûbarên Rojavayê Asyayê, di gotûbêjekê de ligel ABNA-yê tekez kir ku ev daxuyaniyên Sipaha Pasdaran beşek ji “Cihada Tebyînê” (ravekirin û ronîkirinê) ne. Wî diyar kir:
“Beşekî berçav ji gelê Urdunê Filistînî ne û xwedî helwesteke dij-Siyonîst in. Supaya Pasdaran bi vê peyamê dixwaze gelên herêmê ji tawankariyên Amerîka û rejîma Siyonîst agahdar bike. Ev pêveka ‘şerê nerm’ e ku bi şerê sert re yekgirtî ye, ji bo parastina ewlehiya herêmê.”
Sedrê-Huseynî destnîşan kir ku dewletên herêmê ji ber girêdayîbûna bi Amerîkayê re, di hemû siyasetên ku armanca wan parastina ewlehiya Îsraîlê ye, şirîk in. Wî got:
“Sipaya Pasdaran bi şopandina îstîxbaratî ya hûr, bersiva wan êrîşan da. Lê mijara bingehîn, hişyarkirina gelên herêmê ye. Hebûna leşkerî ya Amerîkayê li her welatekî, tenê dibe sedema çêbûna aloziyê û belavkirina nakokiyan di navbera misilmanan de. Loma divê gelê Urdunê li hember nîzama xwe ya girêdayî Amerîkayê raweste û binkeyên dagîrkeran ji welatê xwe derbixe da ku aştiya rastîn pêk were.”
Dawiya peyamê
Etîket (Bîrkar):
- Urdun
- Îran
- Amerîka (DYA)
- Îsraîl
- Sipahê Pasdaran
Your Comment