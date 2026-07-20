“Zanayên(Alimen) dînî yên girtî li Bahreynê, bikaranîna zincîran (kelemçeyan) red kirin.”

Li gorî nûçeya Ajansa Navneteweyî ya Ehlulbeytê (S.X) – ABNA –Çavkaniyên agahdar diyar kirin ku zanayên dînî yên di girtîgehên Bahreynê de, wekî protestoyek li dijî kiryarên heqaretê yên rayedarên girtîgehê, hevdîtina bi parêzerên xwe re red kirin.
Li gorî zanyariyên ji çavkaniyên xwecihî, dema ku rayedarên girtîgehê xwestin van ruhanîyan ji bo hevdîtina bi parêzerên wan re bibin, xwestin dest û lingên wan bi kelemçe û zincîran girê bidin; ev kiryar rastî nerazîbûna tund a van zanayan hat.
Li gorî raporê, zanayên girtî bi helwesteke hevpar ev kiryar red kirin û ji bo hevdîtina bi parêzeran re ji hucreyên xwe derneketin. Wan tekez kir ku mafê şêwirmendiya hiqûqî divê bêyî danîna tu astengiyan û bêyî reftarên heqaretê were dabînkirin.
Van çavkaniyan her wiha destnîşan kirin ku zanayên dînî yên girtî, ev kiryarên hanê wekî beşek ji polîtîkayên dorpêçkirinê û astengiyek li hember gihîştina wan a bi mafên hiqûqî û mafê berevanîkirinê dibînin. Her wiha wan ev kiryar di çarçoveya zextên berdewam ên li ser kesayetiyên dînî, rewşenbîrî û dijberên siyasî yên di girtîgehên Bahreynê de nirxandin.
…
Dawiya peyamê
Etîket (Tags):
Zanayên Şîa, Bahreyn, Al Xelîfe, Şîa.
Your Comment