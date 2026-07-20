Telgraf: Amerîka têra xwe mûşek tune ku dîsa bi Îranê re bikeve şerekî giştî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA — Rojnameya îngilîzî Daily Telegraph ji çavkaniyekî Amerîkî yê agahdar ragihandiye ku kêmbûna stokên parastina hewayî û çekên dûrdirêj dê her operasyoneke leşkerî ya artêşa vî welatî li dijî Îranê sînordar bike.
Ev çavkanî ji rojnamê re gotiye: «Em xwedan çekên têr nîn ku em operasyonan bi ewlehî bidomînin û ez nafikirim ku Qesra Spî ji vê yekê haydar be.»
Ev hişyarî di demeke de tê dayîn ku Dewletên Yekbûyî nehemîn şeva li pey hev êrîşên xwe yên li dijî Îranê roja Duşemê kir û nêzîkî pevçûneke tev li herêmê bûye.
Serokê hikûmeta terorîst a Amerîkayê piştî vegerê ji Kasa Cîhanê ji rojnamevanan re got: «Îran gelek gelek ziyan dîtiye. Ew hema bêje hemû tiştê xwe yê leşkerî winda kirine. Tiştekî pir zêde ji wan re nemaye.»
Ev yek di demeke de ye ku di rojên derbasbûyî de hatiye ragihandin ku di encama êrîşa mûşek û balafirên bêmirov a roja Înê de li bingehê hewayî yê Muwafeq el-Seltî li Urdunê, du leşkerên Amerîkî hatine kuştin û kesekî din jî winda bûye.
Navenda Fermandariya Navendî ya Dewletên Yekbûyî (CENTCOM) êvara Yekşemê ragihand ku bermahiyên laşekî li vê bingehê hewayî hatine dîtin. Lê belê, rayedan hîn piştrast nekirine ka ev bermahî aîdê leşkerê sêyem in an na, lê Trump paşî got ku hejmara kuştiyan «bi îhtimaleke mezin» gihîştiye sê kesan.
Lê belê, pisporan her wiha hişyar daye ku Amerîka ji bilî kêmbûna mûşekan, ji bo operasyoneke bejayî ya li nav axa Îranê jî amade nîne; mijareke ku Trump hefteya derbasbûyî îhtîmala wê red nekir.
Dawiya peyamê
Your Comment