Rêya Amerîkî–Omanî ya Tengava Hurmuzê ewle nîne; tankera neftê ya Kuweytê hate armancgirtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA –Şevê çûyî keştiyeke neftê ya Kuwêtî ku ji rêya ku ji aliyê Amerîkayê ve di Tengava Hurmuzê de hatibû destnîşankirin, digeriya, hate hedefgirtin. Ev keştî bi pergala nasîna xweser (AIS) ya xwe bi qestî vemirandî digeriya da ku ji şopandin û nasînê dûr bikeve.
Lê belê, ev êriş nîşan dide ku kiryarên wisa jî nikarin pêşî li hedefgirtina keştiyan bigirin û serweriya Îranê li ser Tengava Hirmizê binpê bikin. Divê were gotin ku ev keştî, sêyemîn keştiya neftê ye ku tenê di nav 24 saetên borî de di avên herêmê de hatiye lêdan.
Rewşa niha ya Tengava Hirmizê nîşan dide ku derbasbûna keştiyan tenê bi riya korîdora bakur û bi hevrêziya Îranê ve mimkun e, ji ber ku li gorî daneyên şopandina deryayî yên çend rojên borî, piraniya keştiyan rêya ku ji aliyê Îranê ve ji bo derbasbûna vê avahiya stratejîk hatibû destnîşankirin, hilbijartin û piraniya keştiyên ku rêya başûr ji bo derbasbûnê hilbijartin, hatin hedefgirtin, ku ev yek desthilatdarî û serweriya Îranê li ser Tengava Hurmuzê nîşan dide.
Dawiya peyamê/
Your Comment