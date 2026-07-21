Li pişt perdeya şerê medyayî yê li dijî Îranê; 250 medya di xizmeta operasyonên psîkolojîk ên dijmin de ne

Li gorî rapora Ajansa Navneteweyî ya Ahlul-Beytê (s.x) — ABNA — Dr. Hesen Hênîzade, pisporê karûbarên siyasî di hevpeyvîneke xwe ya bi ABNAyê re, şerê hevgirtî û nasî (cognitive) wekî yek ji amûrên herî girîng ên hêzên istikbarî (emperyalîst) bi nav kir. Wî tekez kir ku ev cure şer, ji ber ku armanc digire ser raya giştî, guhertina têgihîştinan û hewldana nîşandana derewan bi cil û bergên rastiyê, ji şerê leşkerî jî xetertir e. Hênîzade got: “Amerîka, welatên rojavayî, lobiyên siyonîst û rejîma îsraîlî di dehan salên derbasbûyî de bi awayekî berfireh sûd ji vê rêbazê wergirtine û bi xwedîderketina li hezaran medyayê, li dijî neteweyên cihêreng, bi taybetî li dijî neteweyên îslamî, herikîna agahiyan (flow) ava dikin.”
Wî bi bal kişandina ser rola Komara Îslamî ya Îranê di guhertinên herêmê û piştgiriya wê ya ji bo “tewara berxwedanê” û neteweyên bindest, diyar kir ku rejîma îsraîlî bi hevkariya hin rejîmên herêmê, bi sedan medyayên dîtbarî, bihîstbarî û virtual ji bo operasyonên psîkolojîk û şerê medyayî li dijî Îranê bi kar anîne. Li gorî gotina Hênîzade, van medyayên han di salên borî de hewl dane ku di navbera gel û hikûmetê de valahiyekê (qelşekê) çêbikin, lê yekîtiya navxweyî, hişmendiya gelê Îranê li hember komployên hêzên istikbarî û hêza parastinê ya Komara Îslamî, bûye sedema têkçûna van hewldanan.
Ev pisporê siyasî bi daxuyaniya ku şerê nasî (cognitive) aliyên aborî, civakî, siyasî, ewlehî, çandî, medyayî û psîkolojîk dihewîne, tekez kir ku dijmin ji hemû van amûran ji bo afirandina qelşê di nav civakê de, bêbaweriya giştî û lawazkirina sermayeya civakî sûdê werdigire. Wî zêde kir: “Rûbirûbûna vî şerî pêwîstî bi nasîna rast û analîza medyayî, siyasî, civakî û meydanî heye. Komelûyek ji pêkhateyan, di nav de yekîtiya neteweyî, desthilatdariya leşkerî, hevgirtina civakî û hişmendiya gel, bûne sedem ku şerê nasî, ewlehî û medyayî yê dijmin negihêje encamê.”
Hênîzade rola medyaya neteweyî û amadebûna gel di bêbandorkirina operasyonên hevgirtî yên dijmin de diyarker dît û got: “Medyaya neteweyî di qada agahdarkirinê, rêveberiya raya giştî, rûbirûbûna medyayên dijber û parastina moralê neteweyî de roleke bi bandor lîstiye.” Wî her wiha bi bal kişandina ser amadebûna çalak a gel di rûbirûbûna şayan (gotegotan) de, parastina aramiyê û hevkariya bi hêzên çekdar re, tekez kir ku dijmin hîn jî bi rêya medya û operasyonên psîkolojîk hewl dide bêbaweriyê di nav civakê de çêbike, lê gelê Îranê bi parastina yekîtiyê, piştgiriya saziyên hikûmetê û hêzên çekdar û pişta xwe bi hevgirtina neteweyî ve girêdanê, çawa ku komployên berê li pey xwe hiştine, dê vê qonaxê jî bi serkeftî derbas bike.
……………
Dawiya Peyam/
Your Comment