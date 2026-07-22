Amerîkiyiyan ji kuştina leşkerên xwe hêrs bûne: Ew ji bo Îsraîl mirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA-Kuştina leşkerên Amerîkayê li Urdunê di encama êrîşên çend rojên dawî de, bû sedema pêlêk mezin a hêrs û nerazîbûnê di nav raya giştî ya Amerîkayê de. Gelek Amerîkî bi tundî hukûmeta vê welatê bi serokatiya Donald Trump rexne dikin û dibêjin: "Leşkerên Amerîkayê ji bo Îsraîl dimirin."
Hukûmeta Trump leşkerên Amerîkayê di şerên Îsraîl de qurban dike
Li gorî Al Jazeera, piştî ku nasnameya du leşkerên Amerîkî yên ku di êrîşa Îranê ya li ser bingehek leşkerî ya Amerîkayê li Urdunê de hatibûn kuştin eşkere bû, li ser platformên medyaya civakî yên Dewletên Yekbûyî hêrs û gengeşiyek mezin derket holê. Bikarhêneran bal kişandin ku hukûmeta Amerîkayê leşkerên xwe di şerên ku ne bi Amerîkayê ve girêdayî ne û ne jî ji bo wê sûd in, qurban dike.
Di dema ku Trump û hukûmeta wî hewl didan bi weşandina wêneyên leşkerên kuştî, bi taybetî wêneyê keçek leşker a 19 salî, hestên raya giştî bandor bikin, gelek Amerîkî bi hêrs bersiv dan û gotin ku leşkerên wan di şerên ku tenê ji bo berjewendiyên Îsraêl û hin siyasetmedarên Amerîkî ne de têne şandin û ev şer ji bo gel û welatê Amerîkayê tu sûdek nîne.
Bi taybetî gelek bikarhêner û influencer û kesayetiyên navdar kampanyek li dijî hebûna leşkerî ya Amerîkayê li Rojavayê Asyayê dest pê kirin û daxwaz kirin ku ev şer, ku bêyî ku sûdek ji bo Amerîkayê hebe canê leşkeran distîne, were rawestandin.
"Leşkerên Amerîkayê bi zorê ji bo Îsraîl têne şandin"
Rojnamevanê Amerîkî Ethan Levins, di bersiva kuştina Isabella Gonzalez, leşkera 19 salî ya Amerîkî li Urdunê de nivîsand ku Isabella ji bo şerê Îsraîl hate şandin Rojavayê Asyayê û, di dema ku bi zorê çûbû wir, canê xwe ji bo Îsraêl winda kir, ne ji bo Amerîkayê.
Nivîskarê din ê Amerîkî Evan Kilgore jî got ku du leşkerên Amerîkî ji bo Îsraîl canê xwe winda kirin û bêyî sedem di şerek ku tu xizmetek ji berjewendiyên Amerîkayê re nake de hatin kuştin.
Daniel McAdams, rêveberê saziya Ron Paul Institute, leşkerên kuştî yên Amerîkî wek "goştê topan" ji bo Îsraêl û siyasetmedarên Amerîkî binav kir û got ku şer canê feqîran distîne da ku siyasetmedar û dewlemend berjewendiyên xwe bi dest bixin.
Rexneyên li dijî şerxwazîya hukûmeta Amerîkayê û kuştina leşkerên wê ji bo Îsraêl ji sînorên Amerîkayê derbas bûn. Bloggerê Alman Georg Almasian nivîsand ku leşkerên Amerîkayê ji bo şerên Îsraêl têne şandin Rojavayê Asyayê, di dema ku siyasetmedarên Amerîkî bi jiyana xwe ya xweş mijûl in.
Partiyên Demokrat jî hukûmeta Trump bi tundî rexne kirin û gotin ku mirina leşkerên Amerîkî encama şerê neqanûnî yê Trump li dijî Îranê ye û Wezareta Parastinê ya Amerîkayê hejmara rast a windahiyên leşkerî eşkere nake.
Joe Kent, karmendê berê yê Navenda Neteweyî ya Şerê li Dijî Terorê, jî got ku divê ev şerê bêfeyde zûtirîn demê bi dawî bibe û leşkerên Amerîkayê vegerin malên xwe. Li gorî wî, ev rêya herî baş e ku rêzgirtin ji leşkerên kuştî re were nîşandan.
Di çend rojên dawî de, Sepaha Pasdarên Îranê bingehên Amerîkayê li Urdunê, ku hejmareke mezin a leşker û amûrên Amerîkayê lê hatine veguhestin, ketine nav armancên xwe û wan bingehan yek bi yek bi serkeftî armanc kirine.
Li gorî hin çavkaniyên Amerîkî, armanca Îranê ji van êrîşan tenê lêdana bingehên Amerîkayê û çêkirina windahiyên canî û maddî nîne. Generalê teqawîtbûyî yê artêşa Amerîkayê David Deptula, ku yek ji avakerên sereke yên Şerê Kendava 1991-an bû, bawer e ku şîrovekirina van êrîşan tenê ji aliyê leşkerî ve ne têra xwe ye.
Wî di axaftinekê de ji Fox News re got ku cihê stratejîk ê Urdunê rê dide Amerîkayê ku operasyonên hewayî yên bi bandortir li Sûriyê, Iraqê û herêmê pêk bîne. Ji ber vê yekê, êrîşa Îranê ya li ser bingeha hewayî ya Ezraq tenê armanca saziyek leşkerî nekiriye.
Wî zêde kir ku Îran dixwaze mesrefa siyasî ya mêvandariya hêzên Amerîkayê li Urdunê bilind bike, da ku mesrefa ew hebûna domdar—çi ji aliyê ewlehiyê û çi ji aliyê siyasetê ve—ji feydeyên ku Urdun û Waşington ji vê hevkariya leşkerî werdigirin mezintir bibe.
Ev generalê Amerîkî di dawiyê de got ku peyama Îranê ji van êrîşan ne tenê ji Amerîkayê re ye, lê her weha ji hevpeymanên herêmî yên Amerîkayê re jî ye.
…………
Dawiya Peyam/
Your Comment