"Îfadekirina gumanê ya nirxandinên îstixbaratî yên Amerîkayê li ser bandorkeriya êrişên li Îranê"

"Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (s.x) ABNA – Nirxandinên îstixbaratî yên Amerîkayê destnîşan dikin ku pêla nû ya êrişan li cihên Îranê ku 11 roj e berdewam e, bandoreke mezin li ser guhertina tevgera Tehranê nekirîye. Karmendekî Amerîkî di hevpeyvînekê de bi kovara 'The Atlantic' re vê yekê piştrast kiriye."
"Kovara 'The Atlantic' dinivîse ku di 11 rojên ji nû ve destpêkirina êrişên hewayî yên Amerîkayê li Îranê de, ne Donald Trump Serokê Amerîkayê û ne jî karmendekî bilind ê din ê di hikûmeta wî de ji vegera fermî ya şerê bi Îranê re axivî ye."
"Herwiha, li gor gotinên alîkarên Trump ên ji vê kovarê re, endamên Kongreyê yên Amerîkayê heta niha tu rûniştineke agahdarkirinê li ser qonaxa nû ya pevçûnan wernegirtiye."
"Efserê leşkerî yê berê yê Amerîkayê bi rexnekirina nêzîkatiya hikûmeta Trump got: 'Hikûmeta Trump biryar daye ku hemû qaîdeyan binpê bike û bêje ku her kesê ku berî wan li stratejiya diyalogê bi gel û hevalbendan re û diyarkirina armancan şopandiye, ehmeq bûye.'"
"Wî zêde kir: 'Em di şerekî de ne ku tê de tu vebijarkeke baş tune û em ji alîkariya Amerîkayê yan jî alîkariya navneteweyî ve ne piştgirî ne. Ev dav e ku me ji bo xwe çêkiriye.'"
"Ev efserê leşkerî pêşbînî kir ku hikûmeta Trump ê şerê li dijî Îranê berdewam bike, ji ber ku ew ji qebûlkirina têkçûnê dûr dikeve û hêvî dike ku berdewamiya pevçûnê di dawiyê de bibe sedema encameke çêtir."
"Hin leşker jî ji kovara 'The Atlantic' re gotine: 'Hêvî stratejî nîne; wekî ku nikare şerekî destpê bike û hevdem bi wî re wisa tevbigere ku qey şer tune ye.'"
"Du vebijark li pêşiya Trump"
"Kesên nêzîkî Serokê Amerîkayê qebûl kirine ku Trump di rewşeke dijwar de maye. Li gor wan, wî du vebijark hene: vebijarka yekem, zêdekirina pevçûnê ku dikare xetera kuştîn an birîndarbûna hejmareke zêdetir ji leşkerên Amerîkayî û kêmbûna depoyên çekan bi xwe re bîne û di heman demê de şansên Komarparêzan di hilbijartinên navîn a Mijdara bê de kêm bike; û vebijarka duyem, derketina ji şer di rewşa heyî de bi armanca sînordarkirina zirarên siyasî, lê bi vê encamê ku Îran dê di pozîsyoneke stratejîktir de ji çend dehsalên berê ve were danîn."
"Yek ji kesên nêzîkî Trump herwiha behsa guhertina tone kanala 'Fox News' kir, kanala ku Serokê Amerîkayê wê wekî nîşanekê ji bo pîvandina rayeya giştî dihesibîne. Li gor wî, di rojên dawî de hejmareke ji pêşkêşvanên bibandor ên vê kanalê îhtîmala terikandina şer derxistiye pêş, kiryareke ku dikare hewleke dawîn be ji bo alîkariya Komarparêzan di hilbijartinên navîn de."
"Lêbelê, du çavkaniyên nêzîkî Serokê Amerîkayê tekez kirine ku Trump dibe ku di qonaxekê de bifikire derketina ji şer, lê di rewşa heyî de bi hebûna zêdebûna lêçûnan, wî ê şer berdewam bike."
Îfadekirina gumanê ya nirxandinên îstixbaratî yên Amerîkayê li ser bandorkeriya êrişan li Îranê"
"Armanca zêdekirina pevçûnan"
"Diyar dibe ku armanca hikûmeta Amerîkayê ew e ku lêçûnên rêveberiya herikîna keştiyaniyê li Tengava Hirmizê ji bo Îranê zêde bike. Di heman demê de, Îran jî hewl dide ku lêçûna hebûna leşkerî ya Amerîkayê li herêmê zêde bike û bi bikaranîna hêza leşkerî, astengî li derbasbûna keştiyan ji Tengava Hirmizê bêyî destûra xwe bike."
"Şêwirmendên Trump gotine ku Serokê Amerîkayê hêdî hêdî dest pê dike ku vê yekê fam bike ku şer ji aliyê siyasî ve zirarê dide wî. Lêbelê, Trump ji kesên ku dibêjin peymana wî ya pêşniyarkirî li ser bernameya nukleerî ya Îranê ji peymana ku Barak Obama Serokê berê yê Amerîkayê nêzîkî deh sal berê îmze kiribû, qeftir e, bi tundî hêrs dibe."
"................................"
"Dawiya peyamê /"
"Etîket (Tag):"
-
Amerîka
-
Îran
-
Şerê li dijî Îranê
-
Trump
-
Şer
Your Comment