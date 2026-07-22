Nûnerê Welîyê Feqîh di karên Hec û Ziyaretê de got:Erebaîyn, ajokarê pêşeng ê şaristaniya nû ya îslamî ye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA- Civîna 89'an a Komîteya Çandî û Perwerdehiyê ya Erbeîyn ji bo ravekirina siyaset, stratejî, armanc û pêşkêşkirina planên rêxistin û saziyên cihêreng ji bo merasîma Erbeyîna 1405'an, li navenda Hec û Ziyaretê hate lidarxistin.
Di vê civînê de, ku bi amadebûna Mehdî Mostefevî (cîgirê alîkarê têkiliyên navneteweyî yên Ofîsa Rêberê Bilind), Hucetulîslam Xulamriza Abazerî (şêwirmendê çandî yê Komara Îslamî ya Îranê li Iraqê), û her weha berpirs û nûnerên Seta Navendî ya Erbeyîn û saziyên hevkar hate lidarxistin, nûnerê Weliyê Feqîh di karûbarên Hec û Ziyaretê de di axaftina xwe de got ku Erbeyîn "motora pêşvebirina" bernameyên olî û manewî ye.
Wî got:
"Erbeyîn tenê merasîmeke salane nîne, lê motorek e ku dikare guherînên olî biafirîne û mirovan ber bi nasîna Xwedê ve bibe."
Hucetulîslam wel Muslîmîn Seyîd Ebdulfettah Newab destnîşan kir ku ev kapasîteya mezin dikare bibe sedema paqijkirina hundirê mirovan û afirandina rûpelên ronak ji bo cîhanê.
Wî li ser girîngiya bikaranîna kapasîteyên manewî yên vê bûyerê ji bo pêşxistina armancên olî û şaristaniyê, û her weha domandina rêbaza rêbertiyê di xizmeta ziyarvanan de, giranî da. Herwiha got ku li gorî gotina Îmam Hadî (s.x), erdê Kerbelayê taybetmendiyek taybet heye û dikare bibe bingehek ji bo gihîştina nasîn û rêberiya Xwedê.
Rêbaza rêbertiyê; nimûneyek ji bo xizmetkaran
Nûnerê Weliyê Feqîh di karûbarên Hec û Ziyaretê de bi bîranîna fedakarî û bîranîna "rêberê şehîd" got ku jiyana wî mînakek ji xasletên bilind ên mirovahî û îlahî bû, heta ku kesayetiyê wî mezinên cîhana Îslamê, wek Şehîd Seyîd Hesen Nasrullah, jî bi xwe ve kişand.
Wî zêde kir:
"Rêberê şehîd rê ji me re ronî kir, da ku em bi peyrewiya wî di xizmeta gel û ragirtina olê de gav bavêjin."
Guherîn di xizmetguzariyê de û nêrînek şaristanî li Erbeîyn
Nûnerê Weliyê Feqîh piştgirî ji xebatên Komîteya Çandî û Perwerdehiyê û komîteyên din ên Seta Navendî ya Erbeyîn kir û got ku li herêmên sînorî û termînalan guherînên mezin pêk hatine.
Wî got:
"Meşa Erbeîyn bi tu meşeke din a cîhanê nayê berhevkirin, ji ber ku bingehê wê îxlas û fedakariya malbata Îmam Huseyn (s.x) ye."
Wî herwiha got ku îxlas Erbeyîn ji hemû meşên din ên cîhanê cuda dike û domandina xizmeta ziyarvanan peyrewiya fedakarî û îsarê ye ku rêberê şehîd di hemû jiyana xwe de nîşan da.
Wî bal kişand ser vê yekê ku li gorî dîtina Rêberê Bilind, Erbeyîn bi "şaristaniya nû ya Îslamî" ve girêdayî ye. Ji ber vê yekê divê bi alîkariya zanîngehiyan, teorîzan û şopînerên fikrî, ji bo sala pêş bernameyên zanistî û pratîktir amade bibin.
Berî axaftina nûnerê Weliyê Feqîh, Hucetulîslam wel Muslîmîn Hemîd Ehmedî, serokê Komîteya Çandî û Perwerdehiyê ya Erbeyîn, di rapora xwe de ragihand ku di dema Erbeyîna 1405'an de nêzîkî 8 hezar mubelliğ û mubelliğe wê werin şandin Iraqê.
Wî got ku ev mubelliğ ji roja Pêncşemê ya vê hefteyê ve, bi hevkariya saziyan û komên gelêrî, li sînoran, bajarên Iraqê, Samerra, Kazimeyn, Necef û Kerbelayê dê cih bigirin.
Herwiha 150 şêwirmendê olî, ji mamosteyên zanîngeh û hawzeyan, mamosteyên zarokan, çîrokbêjan, helbestvan, hunermend û komên stranan, dê li mokeban bernameyên çandî û şêwirdariya malbatî pêk bînin.
Li gorî gotina wî, herwiha nêzîkî 100 qariyên navdar bi hevkariya Encumena Bilind a Qur'anê zêdetirî 1000 civînên Qur'anê li dehan mokeban, ku kapasîteya wan ji 2 hezar kesan zêdetir e, dê lidar bixin. Di heman demê de, meddah û axaftvanên navdar ên welatî jî ji bo merasîma Erbeyîna vê salê hatine plan kirin.
...........
Dawiya peyamê/
Etîket:
- Serokê Rêxistina Hec û Ziyaretê
- Erbeîyna Huseynî
Your Comment