Waşington li Tengava Hurmuzê di rewşeke bêçare de ye;Trump gef li êrişên li ser binesaziyên sivîl ên Îranê kir /Sipah:Em ê bersiveke poşmanker bidin

Li gorî ajansa nûçeyan ya navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x)-ABNA - Donald Trump, serokkomarê Amerîkayê, ku tevî êrişên leşkerî yên dawî yên welatê xwe li başûrê Îranê nekariye rewşa Tengava Hurmuzê biguherîne, dîsa gef li êrişa binesaziyên sivîl kir; ev jî li gorî mafê navneteweyî sûcê şer tê hesibandin.
Trump di peyama xwe ya îro ya li ser tora civakî Truth Social de got:
"Ji vê gavê û pê ve, her dem ku Komara Îslamî ya Îranê bi moşek, roket, dron an her amûr û çekek din li keştiyekê di Tengava Hurmuzê de bixe, Dewletên Yekbûyî dê pirek an santrala elektrîkê, di nav wan de yên li nêzî paytexta Îranê, Tehran, an jî di nav bajarê Tehranê de, bombebaran bike û hilweşîne."
Li gorî Statûya Romayê û Konvansiyonên Cenevreyê, êrişa bi mebest li ser saziyên û binesaziyên sivîl sûcê şer tê hesibandin. Her wiha, gefa kirina van êrişan jî li dijî prensîbên mafê mirovahî yê navneteweyî ye.
Li gorî vê raportê, van gotinên nû yên Trump nîşana bêçarebûna Washingtonê ne di hewildana kontrolkirina Tengava Hurmuzê de, tevî îdîayên dubare yên berpirsên Amerîkayî ku dibêjin ew li ser vê rêya avî ya stratejîk kontrol hene.
Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî jî îro hişyarî da ku heke destdirêjî berdewam bike, "em ê amade bibin ji bo operasyonek ku dijmin poşman bike û bibe sedema ragihandina şîn û matemê giştî li Amerîkayê."
................
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Amerîka
- Îran
- Donald Trump
- Rêxistina Neteweyên Yekbûyî (ONU)
- Tengava Hurmuzê
Your Comment