Kînaya(Ta'na) Qalibaf ji Amerîkiyan re: Wan bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (E) – Abna – Muhammedbaqir Qalibaf, Serokê Meclîsê, bi weşandina wêneyekê di hesabê xwe yê torên civakî de, pirsgirêkên ku ji bo Amerîkayê derketin û derbasbûna bihayê cîhanî yê neftê ji sînorê sed dolarî bi şêweyekî tanzî destnîşan kir û nivîsand:
"Wan dixwest Îranê ceza bikin. Lê ew bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin. Stratejiya 10 ji 10!"
Wêneya ku hate weşandin yek ji mîmên navdar ên înternetê ye. Bikarhêner wê bi gelemperî ji bo nîşandana wê yekê bikar tînin ku kesek bi bêaqilî zirarê dide xwe û paşê xwe wekî mexlûqekî zordîtî nîşan dide.
...
Dawiya peyamê
Etîket:
- Muhammedbaqir Qalibaf
- Amerîka
Your Comment