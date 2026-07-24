  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Rojhilata Navîn

Kînaya(Ta'na) Qalibaf ji Amerîkiyan re: Wan bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin

24 July 2026 - 08:59
News ID: 1844206
Source: kmr.abna24.com
Kînaya(Ta'na) Qalibaf ji Amerîkiyan re: Wan bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin

Serokê Meclîsê di peyamekê de li ser torên civakî ku ji serokên Amerîkayê re nivîsand, got: "Wan dixwest Îranê ceza bikin. Lê ew bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin. Stratejiya 10 ji 10!"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlibeyt (E) – Abna – Muhammedbaqir Qalibaf, Serokê Meclîsê, bi weşandina wêneyekê di hesabê xwe yê torên civakî de, pirsgirêkên ku ji bo Amerîkayê derketin û derbasbûna bihayê cîhanî yê neftê ji sînorê sed dolarî bi şêweyekî tanzî destnîşan kir û nivîsand:

"Wan dixwest Îranê ceza bikin. Lê ew bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin. Stratejiya 10 ji 10!"

Wêneya ku hate weşandin yek ji mîmên navdar ên înternetê ye. Bikarhêner wê bi gelemperî ji bo nîşandana wê yekê bikar tînin ku kesek bi bêaqilî zirarê dide xwe û paşê xwe wekî mexlûqekî zordîtî nîşan dide.

Kenaya Qalibaf ji Amerîkiyan re: Wan bi xwe bi bihayê sê-hejmarî yê neftê cezakirin

...

Dawiya peyamê

Etîket:

  • Muhammedbaqir Qalibaf
  • Amerîka

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha