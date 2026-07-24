  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Çand û Huner

Ekber Ebdî koça dawiyê kir.

24 July 2026 - 22:30
News ID: 1844477
Source: Kurdpress
Ekber Ebdî koça dawiyê kir.

Xizmetguzariya Çand û Hunerê - Ekber Ebdî, lîstikvanê navdar ê sînemaya Îranê di temenê 66 saliyê de koça dawî kir.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Mesûd Dehnemekî ku berê di çend fîlmên rêzefîlma “Exrajiha” (Şewitî) de bi vî lîstikvanî re xebitî bû, di hevpeyvînekê de bi ajansa "ISNA"yê re ev nûçe piştrast kir û got: “Ekber Ebdî derdora saet 20:00ê şeva îniyê li mala xwe, ji ber bandora nexweşiyên xwe yên berê koça dawî kir.”

Ebdî, ku komediyenê herî navdar ê sînemaya Îranê bû, di dirêjahiya kariyera xwe de di zêdetirî 100 berhemên sînemayî, televîzyonî û şanoyê de lîstiye û gelek rolên nemir li pey xwe hiştiye.

“Naserelddîn Şah Akterê Sînemayê”, “Dayik”, “Icarenişîn”, “Dilşadî”, “Hunermend”, “Roja Firîşte”, “Adem Berfî” (Mirovê Berfî), “Exrajiha”, “Di Çavê Ba de”, “Şahgoş”, rêzefîlma “Îmam Elî” û “Bin Asmanê Bajêr” tenê beşek ji wan berheman in ku Ebdî tê de rolên bi bîr manî lîstine.

Wî demek berê ji ber krîza dil li nexweşxaneyê hatibû razandin, piştî nêzîkî mehekê ji nexweşxaneyê derketibû û li mala xwe bêhna xwe vedida.

…………

Dawîya Peyam/

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha