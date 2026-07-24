Hişyariya Îmamê Înê yê Necefa Eşrefê derbarê asayîkirin û hevparî di êrîşa li ser Îranê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) — ABNA —Îmamê Înê yê Necefa Eşrefê îro Înê derbarê metirsî û encamên hovane yên her cûre asayîkirina têkiliyên bi rejîma dagirker û destdirêjkar a sîyonîst re hişyarî da.
Seyîd Sedredîn Qubançî îro Înê ji hikûmeta Iraqê xwest ku sedemên rastîn ên berdewamiya krîza elektrîkê eşkere bike.
Wî herwiha serdana Serokwezîrê Iraqê ya ji bo Komara Îslamî ya Îranê wekî gavek di rêya rast de nirxand.
Wî hêvî kir ku ev serdan bandorekî erênî li ser çareserkirina krîzên aborî û xizmetguzariyê li Iraqê bike.
Îmamê Înê yê Necefa Eşrefê herwiha amara xwekuştinê li Iraqê wekî metirsîdar bi nav kir û daxwaz ji dezgeh û wezaretên berpirsiyar kir ku ji bo kontrolkirina vê diyardeya ku ber bi zêdebûnê ve diçe, gavên cidî biavêjin.
Bertekên Îmamê Înê yê Necefê li ser hevkariya hin welatên erebî bi Amerîkayê re di êrîşa leşkerî ya li ser Îranê de
Îmamê Înê yê Necefê herwiha xemgîniya xwe anî ziman ku hin welatên erebî û îslamî axa xwe kirine baregehên leşkerî ji bo bombebarankirina Komara Îslamî ya Îranê û bang li van welatan (wekî Kuweyt, Behreyn, Urdun û hwd.) kir ku xwe ji her cûre hevparî di şerê li dijî Îranê de dûr bixin.
Îmamê Înê yê Necefa Eşrefê herwiha derbarê şertkirina her cûre peymana nukleerî ya di navbera Amerîka û Erebistana Siûdî de bi asayîkirina têkiliyên Riyadê yên bi rejîma sîyonîst re û ketina nav xefka vê projeyê hişyarî da.
Qubançî herwiha êrîşa hovane ya terorîstên Amerîkî li ser ziyaretkerên Erbeîna Huseynî li deriyê sînorî yê Şelemçeyê şermezar kir û tekez kir ku geşedanên herêmê nîşan didin ku şerên xeraker û pûçker (yên ku Amerîka û rejîma sîyonîst didin destpêkirin) tu carî nikarin îradeya gelan bişkînin û wan teslîm bigirin.
Wî herwiha spasiya gelê Yemenê û Tevgera Gel a Ensarullahê kir.
………..
Dawîya Peyam/
Your Comment