Êrîşa firokeyên bêmirov (drone) yên Yemenê li navendên hestiyar ên veguheztina nefta Erebistana Siûdî

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA –Generalê brigadeyê Yahya Sarî, axaftvanê Hêzên Çekdar ên Yemenê, roja Duşemê di daxuyaniyek kurt de ragihand:
"Bi alîkariya Xwedê, gelek armanc û xalên hestiyar ên ku bi dabînkirin û veguheztina nefta xam ji rojhilatê Erebistana Siûdî ber bi Yenbu ve têkildar in, bi çend firokeyên bêmirov (drone) hatin armanckirin."
Wî zêde kir ku ev operasyon wek bersivek li hember binpêkirina qada asmanî ya Yemenê ji aliyê firokeyên bêmirov ên girêdayî dijminê Siûdî ve hatiye pêk anîn.
........
Dawiya peyamê
Etîket:
Yemen
Yahya Sarî
Erebistana Siûdî
Your Comment