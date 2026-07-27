  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Êrîşa firokeyên bêmirov (drone) yên Yemenê li navendên hestiyar ên veguheztina nefta Erebistana Siûdî

27 July 2026 - 18:03
News ID: 1845826
Source: kmr.abna24.com
Êrîşa firokeyên bêmirov (drone) yên Yemenê li navendên hestiyar ên veguheztina nefta Erebistana Siûdî

Hêzên çekdar ên Yemenê ragihandin ku bi bikaranîna çend firokeyên bêmirov (drone), gelek navend û xalên hestiyar ên ku bi dabînkirin û veguheztina nefta xam ji rojhilatê Erebistana Siûdî ber bi bendera Yenbu ve girêdayî ne, kirine armanc.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-beytê (s.x) – ABNA –Generalê brigadeyê Yahya Sarî, axaftvanê Hêzên Çekdar ên Yemenê, roja Duşemê di daxuyaniyek kurt de ragihand:

"Bi alîkariya Xwedê, gelek armanc û xalên hestiyar ên ku bi dabînkirin û veguheztina nefta xam ji rojhilatê Erebistana Siûdî ber bi Yenbu ve têkildar in, bi çend firokeyên bêmirov (drone) hatin armanckirin."

Wî zêde kir ku ev operasyon wek bersivek li hember binpêkirina qada asmanî ya Yemenê ji aliyê firokeyên bêmirov ên girêdayî dijminê Siûdî ve hatiye pêk anîn.

........

Dawiya peyamê

Etîket:

Yemen
Yahya Sarî
Erebistana Siûdî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha