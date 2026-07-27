Huseynî Nîşabûrî:Xelata Cîhanî ya Erbeîynê vegotina Aşûrayê ji sînorên cîhana Îslamê derbas kiriye

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Hucet-ul-îslam wel Mûslimîn Huseynî Nîşabûrî, sekreterê Xelata Cîhanî ya Erbeîynê, di hevpeyvîna xwe ya bi nûçegihanê Abna re derbarê dema şandina berheman de got: Her çend dema fermî ya wergirtina berheman heta meha Mijdarê hatiye ragihandin, lê eleqedar divê ji niha ve dest bi hilberîn û amadekirina berhemên xwe bikin.
Wî diyar kir ku Xelata Cîhanî ya Erbeîynê bi rastî lûtkeya merasîm û bîranînên Erbeîynê tê hesibandin. Wî zêde kir ku di dirêjahiya salê de gelek bûyer û merasîmên Aşûrayê li astên parêzgehî, neteweyî, navneteweyî û cîhanî tên lidarxistin û Xelata Cîhanî ya Erbeîynê hemû van kapasîteyan di nav sekreteriyeke gelî de kom dike.
Sekreterê Xelata Cîhanî ya Erbeîynê berdewam kir: Gelek festîval û merasîmên Aşûrayê piştî dadkirina berhemên xwe, hilbijartiyên xwe ji bo beşdarbûna Xelata Cîhanî ya Erbeynê pêşkêş dikin, da ku peyama tevgera Aşûrayê û çanda Erbeîynê ji qada Îran, Iraq û cîhana Îslamê derbas bibe û bigihîje temaşevanên cîhanî.
Huseynî Nîşabûrî bi tekezî li ser mîsyona navneteweyî ya vê xelatê got: Yek ji erkên Rêxistina Çand û Têkiliyên Îslamî danasîna peyama cîhanî ya Erbeîynê ye û em di salên borî de şahidî beşdarbûna kesên ji welatên rojavayî û heta kesên derveyî cîhana Îslamê bûne.
Wî zêde kir: Ji Hindistan, Îtalya û welatên din, nivîskar, lêkolîner û heta mamosteyên zanîngehên xiristiyan berhemên derbarê Îmam Huseyn (R) û çanda Erbeynê şandine sekreteriyê û hin ji wan jî di nav hilbijartiyên vê bûyerê de cih girtine.
Sekreterê Xelata Cîhanî ya Erbeîynê destnîşan kir ku taybetmendiya girîng a vê xelatê ew e ku bi ol, mezheb, ziman an cografyayê sînordar nîne; belkî her mirovekî azadîxwaz û her xwediyê ramanekê ku bikare peyama dadperwerî, rûmeta mirovî û azadiya Îmam Huseyn (R) veguhezîne, dikare beşdar bibe.
Derbarê beşên cuda yên xelatê de wî got: Eleqedar dikarin di beşên wekî wêneyên profesyonel û mobîl, fîlmên kurt, belgefîlm, nivîsên dil, rêname, helbest, pirtûk, lêkolîn, berhemên hunerî, hilberînên medyaya civakî, çalakvanên medyayî û heta berhemên li ser bingeha teknolojiyên nû û îstîxbarata destkirî de beşdar bibin.
Huseynî Nîşabûrî bi bal kişandina ser pêşwaziya berfireh a hin beşan got: Nivîsên dil, rêname û vegotinên kesane yên zayiran her tim ji beşên herî populer ên xelatê bûne û gelek beşdarvanan ezmûnên xwe yên manewî di forma vegotinên kurt de ji bo sekreteriyê şandine.
Wî herwiha ji avakirina torikeke ji helbestvanên Aşûrayî û Erbeynî di bin siya vê bûyerê de agahdar kir û got ku beşa helbestê jî di salên dawî de bi pêşwaziya berfireh re rû bi rû bûye û berhemên hêja û mayînde di vê qadê de hatine hilberandin.
Sekreterê Xelata Cîhanî ya Erbeîynê derbarê guhertinên vê qonaxa nû ya bûyerê de got: Ji ber ku hin beş, wekî pirtûk, ji bo hilberînê demeke dirêjtir dixwazin, biryar hat dayîn ku ev beş her du salan carekê bêne lidarxistin.
Wî zêde kir ku îsal beşeke taybet bi navê «Vegotina Erbeîynê a Îranê» li xelatê hatiye zêdekirin; ev beş têgeha berawirdkirina berxwedan, fedakariyê û çanda Aşûrayê di Erbeîyna Huseynî û bûyerên hevdem ên Îranê de lêkolîn dike.
Huseynî Nîşabûrî tekez kir ku ev beş ji heman ramana ku Îmam Xumeynî û Rêberê Bilind ê Komara Îslamî li ser tekez kirine hatiye wergirtin; ku eniya rastî û derew tenê bi dîroka Aşûrayê sînordar nîne û peyama berxwedan û rawestanê hîn jî di cîhana îroyîn de berdewam e.
Wî di dawiyê de bi spasîkirina hevkariya medyayan û saziyên çandî, hêviya xwe anî ziman ku vegotinên hêja, afirîner û mayînde derbarê Erbeynê û çanda Aşûrayê bên şandin sekreteriyê û eleqedar berhemên xwe bi rêya malpera agahdarkirina Xelata Cîhanî ya Erbeîynê tomar û bişînin.
........
Dawiya peyamê /
Etîket:
- Xelata Cîhanî ya Erbeîynê
- Huseynî Nîşabûrî
Your Comment