Farmandarê Abadanê: Sînorê Şelemçe yek ji ewletirîn sînorên Erbeînê ye.

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beytê (S.X) - ABNA - Xisro Pîrhadî, fermandarê Abadanê, bi destnîşankirina amadehiya tam a vî navçeyî ji bo pêşwazî û xizmetguzariya ji ziyaretvanên Erbayînê re got: Navçeya Abadanê ji ber cîraniya xwe ya bi navçeya Xoremşehr û sinorê navneteweyî yê Şelemçe re, yek ji rêyên girîng ên derbasbûna ziyaretvanên Erbayînê ye û em li her du aliyên têketinê yên Ehwaz-Abadan û Mahşehr-Abadanê pêşwaziya ziyaretvanên ku ji bo ziyareta Erbayînê berê xwe didin vê herêmê dikin.
Wî zêde kir: Gundên li ser rê, bi taybetî gundê Sedat, bi tevahî bi awayekî gelêrî ketine kar û malên mirovan ji bo ziyaretvanan hatine veqetandin da ku ew ji vê qasidê ji bo vehesîn û mêvanperweriyê sûd werbigirin. Ziyaretvanên ku rêya Mahşehr-Abedanê hilbijêrin, dikarin ji xizmetên gelêrî yên vê herêmê sûd werbigirin.
Fermandarê Abadanê bi destnîşankirina çalakiya mobekên gelêrî li ser rêya Ehwaz-Abedanê got: Li ser vê rêyê zêdetirî 50 mobekên gelêrî li cihên cihê û bi navberên diyarkirî hatine bicîkirin û xizmetguzariya ziyaretvanan dikin.
Pîrhadî domand: Li termînala sinorî ya Şelemçeyê jî mobekên navçeya Abadanê bi başî xizmetguzariyê dikin. Ez bi xwe di van rojên dawî de ji wê cihê serdaniyê kirim û min çalakiya birêkûpêk û baş a van mobekan dît.
Wî bi destnîşankirina tedbîrên ji bo pêşxistina binesaziyên termînala Şelemçeyê hatine girtin got: Şaredariyên sêyemîn ên Abadanê li vê herêmê hatine bicîkirin û makîneyên xizmetê yên avakirin û alavên paqijkirinê ji bo pêşkêşkirina xizmetên çêtir bi kar anîne.
Fermandarê Abadanê destnîşan kir: Şaredariya Abadanê zêdetirî 40 cihazên serşokê û bi qasî wan jî çavkaniyên tuwaletê bi alavên pêwîst ve kiriye da ku ziyaretvan bi temamiya prensîbên tendiristiyê ji van tesîsan sûd werbigirin.
Wî her wiha bi destnîşankirina xizmetên Palgeha (Rafineriya) Abadanê got: Palgeha Abadanê ji bilî bicîkirina mobekê ku di warê pêşkêşkirina malzemeyên tendiristî û çandî yên ji bo ziyaretvanan de çalak e, 6 wesayîtên midel û 4 otobus ji bo veguhastina belaş a ziyaretvanan ber bi qereqola trênê ya Xoremşehrê ve veqetandiye.
Pîrhadî zêde kir: Hêzên lezgîniyên bijîşkî bi şêweyê gerok û her wiha li nexweşxaneya Şehîd Suleymanî hatine bicîkirin û ji bo haletên gengaz, çend odeyên sar jî hatine dîtin da ku di bûyera germbûnê de ziyaretvan bikaribin ji wan sûd werbigirin.
Wî bi destnîşankirina hevkariya saziyên xizmetguzar got:Şirketa belavkirina elektrîkê û Şirketa Afaq jî tesîsên pêwîst ji bo dabînkirina elektrîkeke domdar, pêşxistina tora dabînkirina elektrîkê ji bo mobekan û her wiha avdanîn û dabînkirina ava tendirist a hewcedar a ziyaretvanan peyda kirine.
Fermandarê Abadanê di berdewamiyê de bi tekezekirin li ser ewlekariya sinorê Şelemçeyê got:Sinorê Şelemçeyê yek ji ewletirîn sinorên welêt e ji bo derbasbûna ziyaretvanên Erbayînê û hêzên sinorê, hêzên çekdar û dezgehên ewlekariyê li vê herêmê bicîbûneke minasib heye.
Wî zêde kir: Li her du aliyên sinorî, hevrêzîyeke baş di navbera hêzên îranî û iraqî de heye û berpirsiyarên Iraqî jî li ser amadehiya xwe ya ji bo dabînkirina ewlekariyê û xizmetguzariya ziyaretvanan tekez kirine. Parêzgarê Basreyê jî di civînekê de ji me re ragihand ku ziyaretvanên îranî piştî ketina xwe erdê Iraqê wekî emanetê dê bêne çavdêrîkirin û mazûvankirin û tu fikareke cih nîne.
Pîrhadî bi destnîşankirina serdanên xwe yên domdar ên ji rêyên derbasbûna ziyaretvanan re got:Rewşa xwezayî dikare fikaran biafirîne, lê li ser bingeha serdanên berdewam, em li ser rê aramî û ewlekarîya baş dibînin. Heta zarok û malbatên ku li ser vê rêyê hene bi aramî û pêbawerî tevdigerin.
Wî domand: Bixwe Hazret Ebabdulellah Huseyn (S) mezinê parastvan û şefîetvanê ziyaretvanan e û em jî bi nimûnegirtina ji mekteba wî hewl didin ku xizmetkarê ziyaretvanan bin.
Fermandarê Abadanê di dawiyê de tekez kir: Ji aliyê ewlekariyê ve li deriyên sinorî, bi taybetî li sinorê Şelemçeyê, tu pirsgirêkek nîne û hebûna hêzên çekdar, hêzên ewlekariyê, polîsê trafîkê û saziyên din ji mehan berê ve ji bo birêvebirina trafîkê, ewlekariya wesayîtan, parkkirinan û karûbarên xizmetguzariyê hatine pêşbînîkirin da ku ziyaretvan seferê xwe bi aramî û pêbaweriyê biqedînin.
.........
Dawiya peyam/
Etîket:
Şelemçe, Erbayîna Huseynî
Your Comment