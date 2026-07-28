“Kûfe dubare nebû; vegotina wan 150 şevan ku gel li meydanê ma”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Hin dîmen hene ku mirov nikare wan tenê bi hejmar û statîstîkan vebêje. Hin kêlî ewqas kûr û piralî ne ku heger hûn bixwazin wan tenê di çend hevokên nûçeyî de kurt bikin, hûn ê beşeke girîng a rastiyê winda bikin. Ji bo fêmkirina tiştê ku di rojekê an serdemeke dîrokî de bi ser civakê de hatiye, divê mirov di nava gel de raweste; divê mirov dengê wan bibihîze, awirên wan bibîne û wan kêliyan tomar bike ku ji nûçeyeke kurt derbas dibin.
Tiştê ku di wan 150 şevan de qewimî, ne tenê komxebat, merasîm û bûyerên rêzê bûn; ew vegotina gelekî bû ku di rojên cuda de, ji xemgîniyê heta hêviyê, ji duayê heta şahiyê, ji nîgeraniyê heta aramiyê, bi hev re man. Vegotina gelekî bû ku di zemîneke dîrokî de, hilbijart ku nebe tenê temaşevan.
Her tişt di sehera 10ê Adara 1404an de dest pê kir; seherek ku diviyabû mîna gelek seherên din derbas bibe. Min nû sehera xwe xwaribû û min xwe amade dikir ku saetek an du saetan bêhna xwe vede. westandina şevê hîn di laşê min de bû ku ji nişka ve dengê xwendina Quranê di nava malê de deng veda: «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً»
Çavê min li ekrana televizyonê ket. Nivîsa jêr a tora nûçeyan her tişt gotibû; nûçeyek ku bawerkirina wê ji bo gelekan dijwar bû: “Şehadeta rêberê dewletê, Hezretî Ayetullah Ozma Seyîd Elî Husênî Xamineyî.”
Mal di bêdengiyeke kûr de ma. Bêdengiyeke giran ku tenê çend kêlî domiya. Paşê, dengê girînê bilind bû. Kes amade nebû ku nûçeyeke wiha bibihîze. Wekî ku hişê mirovan nikaribû têkiliyê di navbera tiştê ku didît û tiştê ku rastî bû de deyne.
Bajar sibêheke ku kesî li bendê nebû, dest pê kiribû. Em hîn di şokê de bûn ku ji nişka ve hevokeke nû li ser ekrana tora nûçeyan derket: “Tevgera xwebexş a gel ber bi Qada Inqilabê ve.”
Êdî man di malê de ne mimkun bû. Ew xemgîniya giran, ew kela di qirikê de mayî û ew nebawerî diviyabû cihekî xwe nîşan bida. Gel diçû; ne bi vexwendineke fermî, ne bi bernameyeke ji berê hatibû amadekirin, belkî bi heman hestên kûr ên ku carinan mirovan ji cihê wan radike û ber bi armanceke hevpar ve dibe.
Kolanan hîn halê seherê hebû. Hewa nû ronî bûbû û bajar hêdî hêdî şiyar dibû, lê rêyên ku diçûn Qada Inqilabê hêdî hêdî rengê xwe diguherand. Mirovan ji her alî ve dihatin. Yekî bi çavên şil, yekî din di bin lêvên xwe de zikr dikir, kesekî têlefona xwe di destê xwe de girtibû û nûçeyan dişopand. Mirovan ku dibe ku qet hev nas nedikirin, lê ji bo sedemekê hevpar gavan diavêjtin.
Ew sibê, Tehran ne tenê bajarek bû; bi xwe bûbû vegotinek. Vegotina gelekî ku nediwestiya bûyereke mezin di tenêtiya malên xwe de bijîn. Kalekî bi daristanekê ve hêdî gav diavêt. Hinekî wêdetir, dayikekê destê keça xwe ya biçûk girtibû. Ciwanekî alayek xistibû ser milê xwe û bêyî ku şîarekê bide, di nav girseyê de dimeşiya. Xem, bi xwe nûçe bû.
Di salên borî de me merasîm û komên cuda dîtibûn. Her yekê halê xwe yê taybet hebû û bi gelemperî mirov dikaribû texmîn bike ka wê çi dîmenek derkeve holê. Lê vê carê tiştek cuda bû.
Kesî nedizanî ku wê rojên pêş de çi bibe. Pirs pir bûn; wê paşeroja welêt çawa be? Rêya li ber me çawa be? Wê dijmin çi bikin? Lê di nava van hemû pirsan de, tiştek ronî bû; gel biryar dabû ku di malê de nemîne. Çi tiştî mirov ji malê derxistibû? Gelo tenê xemgînî bû? Heke tenê xemgînî bûya, çima ev amadebûn şeva din jî berdewam kir? Çima hefteya din, meha din, dîsa heman rûyan dihatin dîtin?
Bersiva vê pirsê li derveyî malê, li kolanan dihat dîtin. Şîe, bîreke xwe ya dîrokî heye. Bîreke ku ne tenê di pirtûkan de ye; di şînan de, di hewteyan de, di duayan de û di vegotinên ku ji nifşekî bo nifşê din hatine veguheztin de, zindî maye. Yek ji wan beşên herî tal ên vê bîrê, navekî nas heye: Kûfe. Kûfe ne tenê bajarekî dîrokî ye. Kûfe nîşaneya hilbijartinekê ye; hilbijartina di navbera man û çûnê, di navbera mesrefdayîn û temaşekirinê de. Bajarek ku Emîrê bawermendan (Silav lê bin) tê de hikûm kir, lê di kêliyên dijwar de, gelek ji xelkê wê bêdengî hilbijartin. Sal şûn de heman bajarî ji bo Îmam Husên (S) name nivîsîn; bi hezaran name. Lê gava dema kar hat, gelek kes paş ve kişiyan.
Dibe ku ji ber vê yekê ye ku hevoka “Em ne xelkê Kûfeyê ne…” ev sal e di çanda giştî de tê dubarekirin. Ew roj ji bo cara yekem min hîs kir ku ev hevok ne tenê şîarek e; bersiveke li hemberî pirseke dîrokî ye. Ew ku gava dema hilbijartinê tê, mirov li ku radiweste? Tevgera gel berdewam kir. Êdî ne tenê komxebatek bû li qadekê; kolan, çar rê û qadên bajêr her şev şahidê amadebûna gelan bûn ku hatibûn da ku bi hev re bimînin.
Ev bûyer ne bi Tehranê ve sînordar bû. Ji paytext heta bajar û gundên cuda yên Îranê, gel vegotina xwe ava kir; lê dîmen hevpar bû: Gelê ku hatibû da ku amadebûna xwe nîşan bide. Di nava girseyê de, alaya Îranê ji her tiştî bêtir dihat dîtin. Alayên ku di destê pîr û ciwan, malbat û xortan de bûn; nîşaneya girêdan û hevaltiyê.
Şeva yekem, şeva duyem, şeva sêyem… hêdî hêdî rûyên nas derketin. Kalekî ku her şev li heman goşeyê radiwestiya. Ciwanekî ku ji şeva yekem ve alaya di dest de hatibû. Malbatên ku zarokên xwe jî bi xwe re dianîn.
Medya bi gelemperî hejmara girseyê tomar dike, lê ji bo min ji hejmarê girîngtir, berdewamiya amadebûnê bû. Şevekê hatin, dibe ku hêsan be. Deh şevan hatin, biryar dixwaze û berdewamkirin, wateyeke din heye.
Roj derbas dibûn, jiyan didomiya. Gel diçû ser karê xwe, karên xwe yên rojane dikirin, lê şev ku dibû, bajar dîsa rûyê xwe yê din dida der. Wekî ku Îran piştî rojavabûnê, vegotineke din a xwe nîşan dida.
Şevên ku gel di heman kolanan de, di bin dengê teqîn û guregura parastina asmanî de radiwestiyan jî hebûn. Kêliyên ku awir diçûn asman û ji bo çend çirkeyan bêdengiyeke giran di nava girseyê de çêdibû. Lê berteka gel ne tirs û belavbûn bû. Heman derê radiwestiyan û dengê “Allah-u Ekber” bilind dibû; dengek ku ji goşeyekî dest pê dikir û di nava girseyê de diçû.
Ew kêlî ne tenê dîmeneke nûçeyî bûn; dîmenek bû ji gelê ku di rûbirûbûna tehdîdê de, bi hev re man. Bi nêzîkbûna şevên Qedrê, halê bajêr guherî. Kolan êdî ne tenê cihê derbaskirinê bûn; bûbûn dirêjahiya mizgeft û şînan. Şeva 18ê Adarê, di şeva Qedrê ya yekem de, ez li Qada Wenekê bûm. Hewa gelekî sar bû. Min çend qat cil li xwe kiribûn, lê serma şevê hîn jî dihat hîskirin. Westandina rojeke kar li ser milên min giran bû, lê min dizanî ku wê şeveke dirêj be.
Ji bo ku westandin nexwaze balê kêm bike, min zûtir dest bi duaya Cewşen-i Kebîr kir. Dengê Meysam Muteyî di meydanê de belav bûbû; dengek ku di wan şevan de, westandin û fişara rojên borî jî dihat hîskirin. Heman şev nûçeya nû hat belavkirin: “Rêberê nû hat hilbijartin.”
Hîn hevoka Meysam Muteyî neqediya bû ku dengê tekbîrê bi coşa gel di meydanê de bilind bû. Şîar yek li pey yekê hatin. Ew şev ne tenê şeva ragihandina nûçeyekê bû; şeva derbaskirina girseyekê bû ji serdemeke tijî pirs.
Piştî wê şevê, halê meydanê guherî. Alayên reş hîn dihatin dîtin, lê hêdî hêdî ken vegeriya ser rûyê mirovan. Peyama yekem a rêberê nû hat belavkirin. Ji bo gelek kesan, ev rûbirûbûna yekem a rasterast bû bi gotinên kesekî ku niha berpirsyariyeke mezin girtibû ser xwe. Gel li ser hevokên peyamê diaxivî, beşên wê parve dikirin û li ser paşerojê diaxivîn. Civakeke ku bi pirseke mezin re rûbirû mabû, niha li pey nîşaneyên rêya paşerojê digeriya.
Roj derbas bûn. Bihar hat, lê ev amadebûn neqediya. 18ê Nîsanê, nûçeya agirbestê hat belavkirin. Gelek kesan texmîn dikirin ku meydan hêdî hêdî vala bibin, lê gel hîn jî amadebûn. Di nava girseyê de hevokek dihat bihîstin: “Em hene heta dema ku rêber fermanê bide.” Ev hevok ji bo gelekan ne tenê şîarek bû; kurteya hestekê bû ku di dirêjahiya van rojan de çêbibû.
Piştî wê, bajar demsalên cuda ceriband. Jidayikbûna Îmam Riza (S) hat û heman kolanên ku rojekê mêvandariya rondik û duayan kiribûn, vê carê rengê şahiyê girtin. Piştî wê, roja Erefe hat; roja dua û xelweta bi Xwedê re û paşê cejna Xedîrê; roja ku bajar dîsa rengê şahiyê girt. Lê tişta ku nehat guhertin, heman amadebûna gel bû.
Çend roj şûn de Muherrem hat. Heman kolan dîsa guherîn. Alayên reş hatin bilindkirin û dengê şînê di bajêr de bilind bû. Lê gel heman gel bû. Heman kal, heman ciwan, heman malbat. Tenê halê wan guherîbû. Berê şahî hebû û niha rondik. Lê reh heman bû; heman girêdan.
Roj derbas bûn û bajar xwe ji bo merasîma oxirkirinê amade kir. Lê ev oxirkirin, ne tenê şandina cenazeyekê bû; ji bo gelek kesan, dawiya amadebûneke jî bû. Diviyabû rêber ji bo herdem Tehranê biterikîne û ev mijar, halekî din da wan rojan. Lê dawiya oxirkirinê, dawiya komxebatan nebû.
Merasîmên bibîranînê berdewam kirin. Peyama spasiyê ya rêberê hat belavkirin û çav li ser Erbainê bûn; rêberê inqilabê di peyama xwe de, gel vexwend ziyareta Erbainê bi nûnertiya rêberê şehîd; rêwîtiyek ku bi mêvandariya gelê Iraqê, dirêjahiya heman rêya dilsozî û hevkariyê ye.
Lê ev rêwîtî, nayê wateya dawiya amadebûna gel. Dawiya komxebatekê nîne. Dawiya vegotinekê nîne. Gel meydanê terk nake; tenê ji bo demekê kurt, dikeve rêya ku sal in di çanda vî gelî de, nîşaneya soz, dilsozî û girêdanê ye. Kerbela ji bo vî gelî ne tenê armanceke erdnîgarî ye. Cihê ku nifş bi nifş, wateya rawestan, dilsozî û hilbijartinê tê de çêdibe. Heman gelê ku di kolanên bajêr de bi hev re radiwestiyan, niha dixwazin di rêya Necef heta Kerbelayê de, li kêleka bi mîlyonan zeyîran gavan biavêjin.
Dibe ku razê mayîndetiya van 150 şevan ev be; ku civatek ne tenê bi amadebûna li meydanekê çêdibe. Bi bîranînan, baweriyan, duayan û girêdanên ku mirovan bi hev re dihêle, çêdibe. Ji şevên xemgîniyê heta rojên hêviyê. Ji meydanên bajêr heta rêya ziyareta. Ji oxirkirineke mezin heta berdewamiya rêyekê. Wan 150 şevan, ji bo me ne tenê vegotina komxebatekê bû; vegotina dîtina mirovên ku di rojên dijwar de, hilbijartin ku bi hev re bimînin.
Tiştê herî girîng ku ma, ne hejmara girseyê bû û ne dîmenên tomarbûyî. Ev pirs bû ku gava dema hilbijartinê bê, mirov wê li kîjan alî rawestin? Bersivê divê mirov di wan gavan de bibîne ku avêtin, şevên ku hatin û manê ku hilbijartin. Dibe ku vegotina van 150 şevan ev be; gelê ku hewl da rêya Ehl-ul-beytê (S) ne tenê vebêje, belkî wê bijî."
“Nivîsa mêvan: Seyîde Faîze Pakzad, çalakvana medyayê”
Dawîya Peyam/
Your Comment