Yemenê ragihand ku li bakurê Seneayê (Sana), balafireke bêmirov a şopandinê ya Erebistana Siûdî xistibû xwarê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Yehya Serî, axêverê hêzên çekdar ên Yemenê, roja Çarşemê ragihand ku berevaniya asmanî ya welatê wan balafireke bêmirov a şopandinê ya girêdayî Erebistana Siûdî, dema ku li asmanê bakurê Sineayê (Sana), paytexta Yemenê, di erkê de bû, xist xwarê.
Li gorî rapora Al Mayadeen, wî got ku ev balafira bêmirov modela "Cariyal" ya Erebistana Siûdî ye û hêzên Yemenê serketin ku wê bixînin xwarê.
Wî zêde kir ku ev balafira bêmirov sibê zû, dema ku li asmanê parêzgeha Sa'de, li bakurê Sineayê, çalakiyên dijminane pêk dianî, bi bikaranîna çekek guncaw hate armanckirin û hate xistin xwarê.
Serî di dawiya daxuyaniya xwe de piştrast kir ku hêzên çekdar ên Yemenê dê berdewam bikin ku serweriya welatê xwe biparêzin û bersivdana her cûre binpêkirina serweriyê mafek wan ê rewa ye.
Parêzgeha Sa'de herêmeke çiyayî ye û bi qasî 243 kîlometre li bakurê Seneayê (Sana) cih digire.
Dawiya peyamê.
Your Comment