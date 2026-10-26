Li gorî ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA – Donald Trump, serokê hikûmeta terorîst a DYA’yê, di peyamekê de ku ji siyonîstan re şand, careke din piştgiriya xwe ji Benjamin Netanyahu re tekez kir û derbarê rewşa leşkerî û aborî ya Îranê de îdiayên bêbingeh û derewîn pêş xist.
Serokê hikûmeta terorîst a DYA’yê, bi piştgiriya serokwezîrê rejîma Siyonîst, îdia kir: «Dengê xwe bidin Netanyahu da ku em mîsyona xwe temam bikin.»
Trump di berdewamiya îdiayên xwe de got ku bi kiryarên welatê wî, hêza deryayî û hewayî ya Îranê hatiye tunekirin û aboriya wê bi enflasyona bilind re rû bi rû maye.
Serokê hikûmeta terorîst a DYA’yê her wiha îdia kir ku ew ê destûrê nede ku li cîhanê dirûşmên dijî serdestiyê yên «Mirin ji Amerîka û Îsraîl re» bên dayîn.
...............
Dawiya peyamê
Etîket
-
Têkiliya Trump û Netanyahu
-
Hilbijartinên Îsraîlê
-
Knesset
-
Tehdîda Trump
-
Gotinên dijî Îranê yên Trump
Your Comment