Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul- Beytê (s.x) – ABNA –Ayeta sureya pîroz a Alî Îmran jî [derbarê bilindahiya cihê şehîdbûnê de] gelek girîng e: «وَ لا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللهِ اَمواتًا» (1). Ayeteke mîna vê di sureya Beqereyê de jî heye: «وَ لا تَقولوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیلِ اللهِ اَموات» (2). Lê tekezîya ku di vê ayeta pîroz de heye — «لا تَحسَبَنَّ» — tekezîyek gelek eşkere ye; ango bi awayekî gelek xurt hatiye gotin.
Yekem, bi lêkera «حَسِبَ» dibêje: heta di hişê xwe de jî mekin, di bîra xwe de jî derbas nekin ku şehîd mirî ne. Duyem, bi nûna tekezîyê (نونِ تأکید) vê yekê bi xurtî tekez dike. «بَل اَحیاءٌ»; belê, ew sax in. Xwedayê Mezin awayê jiyana wan ji me re rave nekiriye ku çawa ye; lê dibêje: «اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم»; ew di qada serweriya Xwedê de ne, di pêşberî Xwedayî de cih digirin. Ev ji wê yekê ku em bi aqilê xwe dikarin derbarê saxmayînê de fam bikin, bilindtir û wêdetir e.
Xwedayê Mezin awayê jiyana şehîdan ji me re rave nekiriye ku çawa ye; lê dibêje: «اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم»; ew di qada serweriya Xwedê de ne, di pêşberî Xwedayî de cih digirin. Ev ji wê yekê ku em bi aqilê xwe dikarin derbarê saxmayînê de fam bikin, bilindtir û wêdetir e.
Ev hem jî meqam û payeya wan nîşan dide: «بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقون»; rizqa Xwedayî digihîje wan. Ev rizqa Xwedayî çi ye? Baş e, ji bo bawermendan di bihiştê de rizq û xwarin hene û ev di Qur'anê de hatiye. Lê ev «یُرزَقون» ji wan rizqan cuda ye; mirov wisa fam dike ku ev rizqeke din û bilindtir e.
Gotinên Serokê Şehîd di hevdîtina bi endamên komîteya amadekirina Kongreya Neteweyî ya Şehîdên parêzgeha Erdebilê de — 22.05.1402
Çavkanî:
- Sureya pîroz a Alî Îmran, ayeta 169:
«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا ۚ بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»
Werger: (Ey Pêxember!) Tu qet nebêje ku ewên di riya Xwedê de hatine kuştin mirî ne! Na, ew sax in û li cem Xudanê xwe rizqê wan tê dayîn.
- Sureya pîroz a Beqere, ayeta 154:
«وَلا تَقولوا لِمَن یُقتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتٌ ۚ بَل أَحیاءٌ وَلٰکِن لا تَشعُرونَ»
Werger: Ji bo wan kesên ku di riya Xwedê de tên kuştin, negotin ku ew mirî ne! Belê, ew sax in, lê hûn vê yekê nahesibînin.
Etîket:
- Şehîd
- Qur'ana Pîroz
- Qada Pîroz a Xwedayî
- Şehîdbûn
Your Comment