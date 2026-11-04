Li gorî rapora KurdPressê, ev meş li navenda parêzgehê (Urmiyê) ji çend deqeyan berê li Meydana Velayetê dest pê kir û beşdaran bi berê xwe dayîna Meydana Înqilabê, rêça diyarkirî qedandin.
Beşdaran di vê merasîmê de bi dayîna sloganên wek "Mir bo Amerîka", "Mir bo Îsraîl", "Mir bo Munafiq", "Mir bo dijî Velayetê" helwesta xwe ya li hember guhertinên herêmê û siyasetên Amerîka û rejîma Siyonîst eşkere kirin.
Midûrê Giştî yê Weşan û Belavkirina Îslamî ya Azerbaycana Rojava di destpêka meşê de, Çarşem 13ê Abanê got: Amadebûna gel di meşa îro de peyamek zelal e ji dijminan re ku neteweya Îranê hîn jî li ser Înqilab û îdealên wê radiweste û di rêya têkoşîna dijî împeryalîzmê de bi biryar e.
Hucetulîslam Îmamî diyar kir: Îro em civiyane da ku nîşanî dijminan bidin ku em hîn jî li ser Înqilaba Îslamî, nirx û îdealên wê radiwestin.
Wî tekez kir: Amadebûna gel di vê meşê de dilsoziya neteweyê li Înqilaba Îslamî û biryara wê ya cidî ya ji bo têkoşîna dijî komployan û zordestiya dijminan nîşan dide.
Your Comment