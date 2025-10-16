Sersaxî ji Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar bi boneya şehîdbûna fermandarê yemenî; kesekî fedaî di rêya parastina Filistînê hatiye hilbijartin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Serokê Fermandariya Hêzên Çekdar, dema ku sersaxî ji bo şehadeta Serokê Fermandariya Hêzên Çekdar ên Yemenê xwest, tekez kir: Gelê berxwedêr ê Yemenê bi fedakirina şehîdên xwe û sekinandina li dijî zilm û dagirkeriya siyonîst nîşan da ku ew di parastina Umeta Îslamî û miletê Filistînê de di rêza yekem de ne.
:Nivîsa peyama Serleşker Ebdulrehîm Mûsewî wiha ye
"Şehadeta neheq û serbilind a Fermandarê Cîhadî Serleşker Mihemed Ebdulkerîm El-Xemerî, Serokê Erkanê Hêzên Çekdar ên Yemenê, piştî êrîşên sûc ên rejîma siyonîst a xerab û nijadperest, di Eniya Berxwedanê û neteweyên azad û mafxwaz ên herêmê de xemgîniyek kûr çêkir.
Vî fermandarê jîr û bêtirs, bi bawerî, dilsozî û wêrekî, roleke stratejîk û bibandor di parastina rûmet û serxwebûna miletê Yemenê û piştgiriya doza pîroz a Filistînê de lîst. Wî hêzên çekdar ên Yemenê li dijî êrîşên berdewam ên rejîma siyonîst a hov û zarokkuj û hevpeymaniya êrîşkar rêberî kir, berxwedan û qurbaniyên qehremanî kir ku dê di dîroka Yemenê de bimînin, û bi tedbîrên pratîkî û stratejîk, roleke biryardar û îlhambexş di cezakirina rejîma siyonîst de ji ber sûcên wê yên li Xezzeyê û êrîşa wê ya li ser welatê Yemenê lîst.
Miletê berxwedêr ê Yemenê, bi pêşkêşkirina şehîdên xwe yên hêja û sekinandina li dijî zilm û dagirkeriya siyonîst, di nav de vî fermandarê şehîd, nîşan da ku ew di pêşengiya parastina miletê Îslamî û gelê bindest ê Filistînê de ne di lûtkeya rûmet û..." desthilatdarî, û xwîna paqij a Generalê Mezin El-Xemerî delîlek din a rewatiya vê rêya geş û dîrokî ye.
Dema ku ez sersaxî û hevxemiya xwe pêşkêşî malbata birûmet a wî şehîdî, fermandariya hêzên çekdar ên Yemenê, û gelê berxwedêr û bindest ê Yemenê dikim, ez ji Xwedayê Teala dixwazim ku rehmeta îlahî, bilindkirina pile û hevaltiya bi şehîdên hêja yên berxwedanê re bide wî şehîdê delal.”
