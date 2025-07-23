“Helîkopterekî hêzî deryayî ya artêşa kopaporê Amerîkayê dûr kir”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îro berêbeyan (çarşem 1ê Gelawêjê 1404), kopaporêkî Amerîkî bi navê (DDG Fitzgerald) hewce bû ku li avên Îranê nêzîk bibe.
Dema ku tîma amadebûnê ya firokewanî ya herêma pêşbînî ya sêyemîn hêzên deryayî (NADAJA) bi lez helîkopterekê li ser keshtiyê derveyî navçeyê firot û hişyarîya koçerî ji dûr kir.
Di heman demê de, paporêkê ku têkoşîn kir kopapora Îranî bû ku daxwaza xwe ya li ser deverê xwe kir.
Lê firokewanê Îranî bi biryara xwe dirêjahiya erka xwe da û carekî din hişyarîya dûrkirinê ji avên Îranê dîsa kir. Ew keshtiya Amerîkî neçar bû rêçka xwe berê başûr biguherîne.
Your Comment