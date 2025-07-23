“Parlemana rejîma Îsraîlê yekdîtîya xwe da bo planê girêdanê ya Kanîya Rojavayê (Qerêba Rojavayê).”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji Al-Jazîra ve, Konstê Israîl (Parlemana rejîma Sihyonîst) bi piştgirîya 71 endamên wê ji 120 endam ji pêşniyarekê ku dikeve li ser girêdana Kanîya (Şerîaya )Rojavayê pejirand.
Konstê dest bi danûstendinan kir da ku li ser qanûnekê vebijêrkê bidin, ku ji pêşniyarê re têkildarîye, ku desthilatdariya li ser Kanîya(Şerîaya ) Rojavayê ya ku têkoşer e, pêşwazî dike.
Ev qanûnname ji hêla endamên yekîtiya hukûmetê hat dayîn berî ku konstê rêça xwe ya tomarekê ya havînê dest pê bike.
Yariyo Levin, wezîrê dadgeha rejîma Siyonîst, piştgiriya xwe ji vê qanûnnameyê nîşan da û got ku ew jî dê bo wê deng bidin.
Her weha, endamên konstê ji partiyên "Sihyonîzma Dînî", "Likud", "Shas" û "Israel Beitenu" piştgirîyê ji vê qanûnnameyê nake.
Ev qanûnname ne qanûnekê cîgir e, lê belê jî ragihandina rewşekê ye û hukûmeta Îsraîlê necebe ku bi vî awayî biryarên rewşên din bike.
Itmar Ben Gvir, wezîrê ewlehiya neteweyî, di axaftina xwe ya konstê de daxwaz kir ku Israil kontrola tevahî û tam ya li ser zola Xezze di dawiyê şerê de bike.
Berê xwe, dijminên vê qanûnnameyê di konstê de têkilî dan.
Endamê partiya Karkeran got ku armanca vê pêşnîyarekê ye ku şerma "Serokatiya Xunî" ya Benjamin Netanyahu li hemû qada şerê Gaza bigerin, û şerma ewlehiya şerê Gaza veşêre, û destûrê bide xwendekarên ekstremîst ji karê leşkerî berdin.
Neteweparêzên ereb li konstê jî qebûlkirina pêşniyarekî dijwar kirin.
Lîsteya Yekbûna Ereb, bi navê serokê xwe Mansur Abbas, pêşniyarekî cuda pêşkêş kir ku daxwaza damezrandina welatekî Filistînî li ser xetê cîhê Israelê dike, bi jiyanekê li hêvî, aşitî û hevparî.
Ahmad al-Tayeb, endamê konstê ji lîsteya hevbeş a ereb, ragihand ku ew pêşniyarekî cûda dike ku daxwaz dike pêvajoya peymanên navneteweyî ya têkildarî pirsa Filistînê were hîndkirin.
Al-Tayeb got ku planên têkoşîna li Kanîya Rojavayê wekî paqijkirina neteweyî ne, û her weha daxwaz kir ku şer li Gaza bêqetîne, bi serbestiya xwarinê di Gaza de bê dawî, nasnameya welatekî Filistînî were qebûl kirin û têkoşîna têkoşînê ji bin.
