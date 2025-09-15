Dr. Pizeşkîyan berî çûyîna Qatarê: Yekîtiya welatên Îslamî tekane rêya rûbirûbûna êrîşkarên Îsraîlê ye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (s.x) - ABNA - Dr. Mesûd Pezîşkîyan, îro sibê berî ku biçe Qaterê, behsa armancên seferê kir, di heman demê de behsa lidarxistina civînek awarte ya serokên welatên Îslamî û Lîga Ereban li ser vexwendina Emîrê Qaterê kir, ku duh wezîrên derve jî beşdar bûn, û êrîşên Îsraîlê yên li ser herêmê, û bi taybetî bombebarana Dohayê, êrîşek ku hemî rêzikname û qanûnên navneteweyî binpê dike bi nav kir û got: Îsraîl di vê pêvajoya ku dimeşîne de ji bo xwe ti çarçove an qedexeyan nas nake.
Serokomar zêde kir: Vê rejîmê êrîşî piraniya welatên Îslamî ji Lubnan û Sûriyê bigire heya Qater, Îran, Yemen û Iraqê kiriye, û li Xezzeyê karesatek mirovî û jenosîdê dike, û zarok, jin û kal û pîran ber bi mirinê ve biriye.
Dr. Pezîşkîyan her wiha xemgînî û şermezarkirina piştgiriya Dewletên Yekbûyî û hin welatên Ewropî ji bo kiryarên Îsraîlê anî ziman, û hêvî kir ku serokên welatên Îslamî di civîna Dohayê de bigihîjin encamek yekane û yekîtî û hevgirtina xwe li hember kiryarên rejîma Siyonîst zêde bikin.
Serokkomar her wiha pêşniyar kir ku ji bo çareserkirina van sûcan forumên qanûnî û rêxistinên navneteweyî werin bikar anîn, û di rewşa yekîtîya siyasî, aborî, çandî û civakî de, welatên Îslamî dikarin tedbîrên pratîkî, di nav de qutkirina têkilîyên bi vê rejîma sexte re, bifikirin.
Dr. Pezîşkîyan tekez kir: Ger em Misilman bi hev re bin û bibin yek, bê guman ew ê cesaret nekin ku bi hêsanî êrîşî welatên Îslamî bikin û hemî qanûnên heyî yên cîhanê binpê bikin.
Mesûd Pezîşkîyan
Qater
