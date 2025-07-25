"Heke we bi teqwa bin,tu karêkî baş ji we winda nabe"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ebû Abdullah Cafer bin Muhammed, ( silavên Xwedê li ser herduyan be) gotiye: Fermandarê Bawermendan Elî bin Ebî Talib, bila silavên wî li ser wî bin, gotiye: Na. Kêm kiryar bi teqdîrê re tên, û ew çawa dikarin werin qebûlkirin? (1)
: عَن اَبی عَبدِ اللهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ سَلامُ اللهِ عَلَیهِما قالَ: قالَ اَمیرُ المُؤمِنینَ عَلیُّ بنُ اَبی طالِبٍ عَلَیهِ السَّلامُ: لا یَقِلُّ مَعَ التَّقویٰ عَمَلٌ وَ کَیفَ یَقِلُّ ما یُتَقَبَّل.(۱)
"Bi teqwa re, tu emelekî baş piçûk nabe."
Dema ku hûn teqwa hebin — wateya xweparêzî, xof û hêsirbûn ji Xwedê — her emelekî baş ku hûn dikin, girîng dibe. Her çend eger tenê bêje "Subhanallah", "Salawat" bikî, an jî sedqayekê bide, an jî silêya xwîşî bikin — hemû wan emel ji ber ku teqwa tê, piçûk nabe.
Teqwa xwe wek rûhêkî jîyanê ye ku di nav karên baş de tê, û wan zindî dike, wan hêzeke dide, wan bihar dike.
Silogî û Delsazî (Delîlên Ewlehî):
"Û çawa ew emelê ku ji hêla Xwedê ve qebûl bûye, dikare piçûk be؟"
Ev pirsa gotara wî ye. Eger Xwedê emelekê qebûl kir, ew emel ne tenê qebûl bûye — belkî xwedî qîmet û bilindbûn e. Her çi ku were qebûl kirin, ew jixwe xwedî girîngiyê ye.
"Innama Yataqabbalullahu minal muttaqin" (Maîde 27)
"Xwedê tenê emelê yên ji aliyê xweparêzan re qebûl dike."
Emel bê teqwa:
Eger teqwa tune be, ev carî kêfxwêrsaz e: karêkî baş dikî, lê şayad ew qebûl nebûye.
Li hêdî, bibîne: kesekê şev diqewime, demek xwe li ser namazê têda dide, lê tê gotin ku tenê qasê "nedihatin xew" dest bi wan dibe. Qebûlkirina Xwedê tune ye.
Ew çi dibe?
- Riya heye? (ku xwedî shirk e, û emelêkî halal jî qirê dike)
- An jî bêdengî, bê teqwa, bê hêsasî li dijî Xwedê.
Encam:
Teqwa gotinê her emelekî girîng dike.
Bê teqwa emel qet qebûl nabe — ne ji bo qasê şikandinê xewê, ne ji bo riya, ne jî bo bêhêzdî. Lê eger teqwa hebû, emelêke ji hêla Xwedê ve qebûl dibe, û qebûlkirina Xwedê çêk e ku ew emel dibe girîngtirîn kar.
Çavkaniyên Aslî:
- Emalîya Tûsî, mejlîsa 2, rûpel 61.
- Qur’an, Sûreta Maîde, ayeta 27: "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin."
