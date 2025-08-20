Piştgirîya Tevgera Helwesta Niştîmanî ji xwenîşandana wanebêj û karmendan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tevgera Helwesta Niştîmanî di daxûyanîyekê da ragihand: Muelim û karmendên nerazî roja çarşemê ango sibê wek roja xwenîşandanê destnîşan kirine, em hem piştgirîyê didinê û him jî yê tê da beşdar bibin û bi hemî şîyana xwe dê berevanîya daxwazên wan bikin. Ev xwenîşandana di çarçova daxwaza bo çareserkirina pirsgirêka nedayîna miaş û destmizê da ye.
Tevgera Helwesta Niştîmanî herwiha ragihand: Divê rêkevtinameya têkildarî niftê û vegerandina derhata neniftî bi merema dabînkirina miaş û destmizê were bicihanîn, xelkê Herêma Kurdistanê di rewşeke xirab da dijîm û nabe ku bibin gorîyê berjewendîyên çend desthilatdar û kompanîyan.
