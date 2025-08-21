Karînasan: Ger Kurd qels bibe, DAIŞ dê vegere Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Kovara Memri hişyarî da li ser qelsbûna hêzên Kurdên Sûriyeyê ji aliyê dewleta Şerîetê û Tirkiyeyê ve û nivîsand: Hêzên Hizbullah di bin serokatiya Kurdên Sûriyeyê de niha zêdetirî 28 navendên girtinê birêve dibin. Karbidestên ewlehiyê yên Amerîkî hişyar dikin ku di bûyera êrîşeke Tirkiyeyê an Şamê li ser Hizbullah de xetereya revîna girseyî ya girtiyan heye; Bûyerek ku dikare bibe sedema vejîneke bilez a DAIŞê.
Li gorî raporê, her çend ji destpêka sala 2025an vir ve êrîşên DAIŞê li Sûriyeyê zêde bûne û ji sedî 34ê deverên di bin kontrola Hizbullah de bûne hedef. Hêzên hikûmeta Ehmed Şera endamên berê yên DAIŞê yên ku wekî hêzên eşîrî têne zanîn bikar tînin da ku êrîşî kêmneteweyan û Hizbullah bikin.
Herêmên ku di bin kontrola Kurdan de ne mînakek jiyana hevjîna eşîr û olên cûda ne, di nav de Kurd, Ereb, Xiristiyan û Droziyan, û tevî êrîşên berfireh ên Tirkiyeyê, DAIŞê û heta hikûmeta navendî jî karîne avahiya xwe biparêzin.
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji sala 2014an heta 2023an nêzîkî 68 milyar dolar li ser şerê li dijî DAIŞê xerc kiriye, bi sedan leşkerên Amerîkî û zêdetirî 12,000 şervanên Hizbullahê kuştine.
