Di bajarê Qudsa dagirkirî ku li destê Îsraîlê ye, di operasyona şehîdî de, du kesên Siyonîst birîndar bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Polîsên Îsraîlê ragihand ku di êrîşeke bi kêrê de li otêlekê li Orşelîmê du kes birîndar bûne.
Polîs di destpêkê de ragihand ku sedema êrîşê di bin lêpirsînê de ye, lê paşê piştrast kir ku êrîş bi sedema şehîdbûna xwendekarekî hatiye kirin.
Korporasyona Weşanê ya Îsraîlê ragihand ku di êrîşê de du Îsraîlî birîndar bûne, ku yek ji wan di rewşek krîtîk de ye. Êrîşkar Filistîniyek ji bajarokê Şûafat ê Şerîaya Rojava bû.
Kanala 12 a Îsraîlê jî, bi îdiaya servîsên awarte yên Îsraîlê, piştrast kir ku di bûyerê de du zilam birîndar bûne, yek bi birînên giran û yê din jî bi birînên nerm.
Di heman demê de, Kanala 14 a Îsraîlê jî ragihand ku di êrîşa li otêlekê li Orşelîmê de kesek birîndar bûye, û êrîşkar hatiye girtin û lêpirsînên li ser sedema wî berdewam dikin.
Duşema borî, di êrîşeke çekdarî ya du ciwanên Filistînî de li ser termînala otobusê ya navendî li bakurê Orşelîmê, şeş Îsraîlî hatin kuştin û herî kêm 15 kesên din jî birîndar bûn.
Çavkaniyên Îsraîlî gotin ku yek ji miriyan rabî bû û herî kêm şeş kesên din bi giranî birîndar bûn.
Ajansa Rêveberiya Awarte ya Îsraîlê di destpêkê de hejmara miriyan wekî pênc kesan da zanîn, lê paşê piştrast kir ku hejmara qurbaniyan gihîştiye şeşan. Rojnameya Yedioth Ahronoth jî ragihand ku rewşa pênc ji birîndaran krîtîk e û rewşa pêncên din jî giran e.
Etîket
Filistîn
Îsraîl
Orşelîma Dagirkirî
Rejîma Siyonîst
