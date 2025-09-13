Pisporên olî di hevpeyvînekê de bi ABNA re: Bi van wehşetên li dijî mirovahiyê re, divê em xwe bispêrin mekteba Pêxember (s.x.a)/ Li koka Îslam û Xiri

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Şeyx Muhammed Hamdan, mamosteya zanîngeha Îslamî ya Lubnan, jî di gotûbêjê de li ser peyama aştiya Peygamberê Mezin (S.X.A) daxuyaniya xwe belav kir: Peygamberê me ji hemû aliyên herî girîng peyamê aşti û rihmetê bû. Wî her dem bi dilsozî li gel mazlûman û kesên bêparêz bû, û ne qasîd û ne zulumker bû.
Di jiyana Resûlullah de em nayên bibînin ku di derbarê ethîka ya bilind û avakirina civaka nû ya Îslamî de têkçûn an du saltiyek hebû be. Em di kar û gotinên wî de du saltiyek ne dîtin.
Lêbelê îro em dîtin ku Amerîka û hevkarên wê yên estîkrarê cîhanî di nav bersivên xwe de du xuyakîyên cûda hene. Ew di gotinên xwe de ji derfetê demokrasî û mafê mirov ji bo xweşîya xwe de qasîd dibin, lê di çalakiyan û kirinên xwe de bi wan mafan re dijîn.
Şeyx Hamdan diyar kir ku li Encûmena Neteweyên Yekbûyî (UN) rêz li belgeyên qerara neteweyî nayê hîs kirin. Îsrâil ew belgeyên parçe kiriye û ji dor û dorê salan her wekî ku di Filistînê de dike, di hemberî cîhanê de jinayet dike. Aşti kû ye? Demokrasî kû ye? Heke em di derbarê Peygamberê Îslamê, peyamberê rehmet, evîn û yekbûnê axivin, divê bibînin îro cîhan bi wê peyamê çawa tê destnîşan kirin.
Wî îşaret kir ku Resûlullah peyamberê yekbûn bû, çimkî ew neteweyên mezin yên civakî yên wextê wê, wekî Dewletên Rûm û Îran, hatin navnîşandin û peyam ji wan re şandin. Ew heyetekê ji mûslimanan şandin ber Padişaha Hebaşê (Habașê), û yêhûdiyan, mesîhiyan û kesên din îzin da ku heya ku ew aşti dixwazin di bin hevparê de di nav destûra Îslamî de bijîn. Peygamber bi jîyana hevduxtiyê di nav mezheb û qewmên cûda de bawerî û karîyê xwe kiriye û serê wê pê berdaye. Li wir yêhûdî yên Beni Qurayza û kesên din di aşti û aramî de dijiyan. Resûlullah bi civakên cûda wekî yekî têkildar bû. Ev têkilî li navbera mezhebên cûda di civakekî yekbûn de bû, û peygamber qehremanîya mafên wan ji bo ku bifikrin cûda neyê xemilandin.
Hamdan got: Lê îro em ew aramî û van têgihiştanên yekbûn ne dîtin û armanca sereke ew e ku mûslimanên cîhan ji hev derbîn û hêzên xwe di Rojhilat û Rojava, Asya, Ewropa, Afrîqa û Amerîkaya Bakur û hemû qit’eyan de biparêzin û tevahî xwe bikiran.
Wî zêde kir: Hemû van têgihiştinan û erkan ji me mûsliman re hêvî û dilsozîya me yê ku me bikujîne da ku cihê hevduxtî û gotûbêjê û agahdariyê bi zimanê aqilê berdest bibe, ku ne di navbera mezheb û terefê hate şikandin û ne ji aliyê teessubê ve xetaş bibe. Ev pêdiviyeke girîng û bercîvan e.
Peygamber ev dewletê Îslamî ya hêzdar afirand, û di nav wê de dewleta zinî û fukarayê, mûslim, yêhûdî, mesîhî û her weha nifaqî dijiyan.
Hamdan daxuyaniya xwe ya dawî bi vî yekê kir ku rolê medya, di belavkirina têgihiştina rastîn ên îslamî û muhammadiyê de, bi taybetî di medya civakî û medya yên cûda de, pir girîng e. Hêzên estîkrarê cîhanî di demeke dirêj de hewl da ku wê wêneyê ronahîdar û serkeftî yê mirovahî û perwerdehiya peyamberê bi awayê xweş xirabe bikin.
Ji ber vê yekê, em divê hemû tiştên ku li ser têgihiştinan rast ên îslamî û muhammadiyê di Qur’ana Pîroz, sûnetê pîroz û hadîsên imaman (s.x) de ne, belav bikin.
Ev rûmeta mezin a me ye ku li dijî wê mirasê pîroz ku me gihîştî ye, em xilas bikin û bi rengê taybetî ji hemû mirovên ku îslam nezanin cihê me yên mezin bike.
Divê em balê li rolê girîng a medya, bi taybetî li medya civakî û kanal û platformên cûda bidin, ku em bi wan rêyan rastiyên Îslam û peyamberî yên rast û fêrî yên dinyayê dûrberîn bikirin.
Ev cihê şer a ronahîdan e ku me ji bo wê mesûliyeta mezinê hêviya xwe didin.
Hêzê peyv pir girîng e, ji ber ku hîn jî li cîhan azad û bi dilsoz hene ku wê peyv û têgihiştinan rast û mirovahî şopandin.
Your Comment