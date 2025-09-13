Leşkerê Îsraîl ragihand ku yek ji mûşekek ku ji Yemenê hatibû şandin, şopandin û girtin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - Artêşa Îsraîlê îro (Şemî) ragihand ku pergalên parastinê yên rejîmê mûşekek ji Yemenê ber bi Îsraîlê ve hatiye avêtin, asteng kirine. Ev nûçe piştî ku li gelek deveran, di nav de Tel Avîv jî, sirenên alarmê lê dan, hate weşandin.
Fermandariya Eniya Navxweyî ya Îsraîlê ragihand ku li gelek bajarên navenda herêmên dagirkirî sirenên hişyariyê hatine aktîfkirin û xelk bi lez çûne stargehan. Heta niha tu raporên qurbanî an zirarên giran tune ne.
Ev êrîş berdewamiya rêze operasyonên dron û mûşekan ên hêzên çekdar ên Yemenê li dijî hedefên Îsraîlê ye; operasyonên ku ji destpêka şerê qirkirinê yê li dijî Şerîda Xezzeyê di 7ê Cotmeha 2023an de zêdetir bûne.
Hêzên çekdar ên Yemenê heta niha bi mûşekên balîstîk û dronên xwekuj êrîşî rejîma Îsraîlê kirine, û her wiha keştîyên bazirganî yên bi rejîmê ve girêdayî jî kirine hedef. Yemeniyan ragihandine ku ev êrîş ji bo hevgirtina bi gelê Filistînî re têne kirin ku li Xezzeyê rastî komkujiyên Îsraîlê tên.
Hin ji van êrîşan balafirgehên girîng ên Îsraîlê kirine hedef, di nav de Balafirgeha Ben Gurion a nêzîkî Tel Avîvê û Balafirgeha Ramon li başûrê deverên dagirkirî. Di berdêla vê de, artêşa Îsraîlê çend caran Yemen bombebaran kiriye û îdia kiriye ku êrîşî armancên têkildarî şiyanên leşkerî yên hêzên çekdar ên Yemenê kiriye.
Bombebaranên Îsraîlê
Di vê çarçoveyê de, roja Çarşemê ya borî, artêşa Îsraîlê çend êrîşên hewayî li ser bajarê Sena û parêzgeha El-Cewfê pêk anîn, ku li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Yemenê, herî kêm 35 şehîd û 131 birîndar hiştin.
Her wiha, di dawiya Tebaxê de, hejmarek rayedarên Yemenî, di nav de Serokwezîrê Yemenê Ehmed Xalib El-Rahwî, di êrîşên hewayî yên Îsraîlê yên li ser bajarê Sena de şehîd bûn.
Ji 7ê Cotmeha 2023an vir ve, Îsraîlê, bi piştgiriya tevahî ya Dewletên Yekbûyî, li dijî Şerîda Xezzeyê şerekî da destpêkirin, ku kuştin, birçîbûn, wêrankirin û koçberiya bi zorê dihewîne. Ev şer berdewam dike dema ku Tel Avîv, bangên navneteweyî û fermanên Dadgeha Navneteweyî ya Edaletê paşguh dike, operasyonên xwe nerawestandiye.
Li gorî Wezareta Tenduristiyê ya Filistînê, ev şer heta niha bûye sedema şehîdbûna zêdetirî 63,000 kesan û birîndarbûna 159,266 kesên din. Piraniya qurbaniyan jin û zarok in. Wekî din, hîn jî zêdetirî 9,000 kes winda ne, bi sed hezaran kes ji cih û warên xwe bûne, û ji ber birçîbûnê 317 Filistînî, di nav de 121 zarok, jiyana xwe ji dest dane.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Yemen
Îsraîl
Êrîşa bi roket
Your Comment