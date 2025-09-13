Rewşa Geşbûna bazara xanîyan li herêma peravê ya Sûrîyê bi pêla koçberîya Elewîyan re hevdem e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) - ABNA - "Randa" jineke çil salî û dayika sê zarokan e ku li herêma Mesyafê li xaniyekî ji bo kirêkirinê digere. Piştî ku ji ber gefê mala xwe ya li Şamê terikand, ew neçar ma ku vegere bajarê xwe yê jidayikbûnê, lê hîn nekariye xaniyekî ku li gorî rewşa dijwar a malbata xwe be bibîne. Randa dibêje: "Her çend xaniyek me ya taybet tune be jî, piştî ku ji taxa Sumriya ya Şamê hatin koçberkirin, me biryar da ku em vegerin Masyafê. Lê ev tenê destpêka êşa me bû, ji ber ku em bi kirêyên pir zêde re rû bi rû man, ku ev encama bikaranîna pêdiviyên malbatên koçber ji aliyê navbeynkarên milkên nekêşbar ve ye.
Ev rewş ne tenê bi kirêkirinê ve girêdayî ye; kirîna xaniyek jî bandor lê bûye. Piştî hilweşîna hikûmeta Beşar Esed, bazara xanîyan li Sûriyeyê sekinî, biha hinekî kêm bûn û dolar jî daket. Lê ji ber ku behsa koçberkirina Elewiyan ji Şamê (heta berî bûyerên li taxa Sumriya ya Şamê û koçberkirina bi zorê ya niştecihên wê) zêde bû û spekulasyonên li ser nenavendîbûn, federalîzm û heta dabeşkirina Sûriyeyê xurt bûn - nemaze piştî avakirina "Konseya Siyasî ya Rojava û Navenda Sûriyeyê" - navbeynkarên milkên nekêşbar li herêma peravê ya Sûriyeyê bi dolar re bihayan zêde kirin, ji hewcedariya lezgîn a malbatên koçber ji bo xanî sûd wergirtin. "Samîr", zilamekî 50 salî, dibêje ku piştî hilweşîna Beşar rejîma Esed, wî hemû xwişkên xwe li mala xwe ya li navçeya 86emîn a Şamê kom kir, û ji wê demê ve, nemaze piştî bûyerên li taxa Sumriye ya Şamê, ew li ser firotina mala xwe û vegera gundê xwe yê li herêma Qedamosê difikire. Lê pirsgirêka sereke ji bo piraniya malbatên Elewî rawestandina danûstandinên firotanê ye, ji ber ku navbeynkar dixwazin xanî bi bihayek pir kêm, bi qasî çaryeka nirxa rastîn bikirin. Semîr dibêje: Min bi mehan e xaniyê xwe ji bo firotanê derxistiye, lê kirrûbirek nehatiye dîtin. Her çend kesek bixwaze bikire jî, ew ne amade ye ku bihayek adil bide. Di heman demê de, li herêma Qedamos û derdora wê biha zêde bûne. Ji ber vê yekê em çawa dikarin xanî bikirin û vê pirsgirêkê çareser bikin dema ku cûdahiyek wusa di bihayan de heye?
"Ala", zilamek çil salî û bavê du zarokan, jî li ser vê mijarê tekez dike. Ew li ser kirîna xanîyek li herêma Mashteh-e-Hlo ya Tartûsê difikire ji ber zêdebûna diziyên çekdarî ji xanî û dikanan. Ew dibêje: "Kirîna xanîyek di van şert û mercên dijwar de Dibe ku ne biryara herî baş be, lê ji dizîna hemû milkên me ji aliyê çekdaran ve di carekê de, wekî ku bi gelek malbatan re hatiye kirin, çêtir e. Lê pirsgirêk ev e ku tenê di mehekê de, bihayê xanî ji deh mîlyon lîreyan zêdetir zêde bûye. Çima ev zêdebûnên ne maqûl? Ma koçber ewqas êş nakşînin ku ew jî bi vî rengî werin îstismarkirin?
Mafyaya milkên nekêşbar
Malbatên koçber ên ku li malek ewle dûr ji gef û gotinên nefretê digerin, bi zehmetiyên giran re rû bi rû ne. Di vê navberê de, xwediyên xanî û ajanên milkên nekêşbar hewl didin ku xwepêşandanan bêbandor bikin û sûcdariya bilindbûna bihayan bixin stûyê dolar. "Bişer", zilamek 40 salî ku bi salan di bazara milkên nekêşbar de xebitiye, dibêje, "Bihayê firotina xanîyan li gorî lêçûna avakirinê ne pir zêde ye." Lê bazar di demên dawî de li deverên Sahel, Sahl Ghab û Masyaf ji ber bilindbûna dolar û koçberbûna malbatan ji Şam, Hums û gundên Hemayê ji ber pirsgirêkên mezhebî tevgeriyaye. Vê daxwaza lezgîn bihayan bilind kiriye. Ew hişyarî dide ku dibe ku biha hîn zêdetir bilind bibin û gelek malbat êdî nikaribin kirînê bikin, ji ber ku hin ji wan jî têra xwarinê nakin.
Xwediyê ajanseke milkê ku xwe wekî "Ebû Alaa" dide nasîn jî bawer dike ku sedema sereke ya zêdebûna bihayan guherîna rêjeya danûstandinê ye. Ew dibêje: "Gelek caran, xanîyên luks ji ber rewşên awarte yên wekî rêwîtî an nexweşiyê li jêr bihayên bazarê têne firotin. Di her rewşê de, ne ecêb e û ne jî qedexe ye ku xwediyên ajansên milkê li ser qezencê bifikirin, ew saziyên xêrxwaziyê birêve nabin.
Karesata avakirinê
Wêranbûna ku ji ber şer û guhertinên bazarê çêbûye bûye sedema ku sektora xanîyan li Sûrîyê bikeve nav çerxek enflasyonê ya domdar. "Ammar el-Yûsif," pisporek milkê, di hevpeyvînekê de bi rojnameya Lubnanî "El-Axbar" re got, "Krîza di sektora milkê de li welatekî ku rejîmek ketiye û yekî nû hatiye ser desthilatê xwezayî ye. Di rewşek wisa de, tirs û nezelalî berdewam dike heya ku rewş aram bibe."
Ew rave dike: "Di dema hilweşîna rejîma Beşar Esed de, bihayên xanîyan kêm nebûn; berevajî vê, dolar bû ku daket." Bo nimûne, xaniyek bi nirxa 100,000 dolarî berî hilweşînê bi nirxa milyarek û nîv lîreyî bû, lê piştî hilweşînê, heman xanî bi nirxa milyarek lîreyî bû, hîn jî bi nirxa 100,000 dolarî bû. Ango, bihayê rastîn wekî xwe ma, û ew lîre bû ku daket. Ji ber ku destûr hat dayîn ku dolar bêyî hesab were bazirganî kirin, di bihayên xanîyan de kêmbûnek rastîn çênebû.
Dema ku wî destnîşan kir ku zêdebûna sereke di kirêyan de çêbû, wî zêde kir: Kirê ji ber sedemên cûrbecûr zêde bûn; daxwaz ji peydakirinê derbas bû, gelek xanî ji çerxa veberhênanê hatin vekişandin, û di encamê de, peydakirin kêm bû. Ji aliyekî din ve, lêçûna jiyanê jî li pirsgirêkê zêde kir; dolar daket, lê bihayên xwarin, veguhastin û sotemeniyê bilind man. Ev rewş bû sedem ku xwediyên xanî kirêyan zêde bikin da ku lêçûnên xwe telafî bikin.
Guhertina pêkhateya demografîk
Ilyusov mijara guhertina pêkhateya demografîk jî rast dît û got: Hin welatiyên ji hin eşîran biryar dan ku xanîyên xwe bifroşin û vegerin parêzgehên xwe an jî ji ber hesta bêewlehiyê koçî derveyî welêt bikin. Vê yekê bazara xanîyan xist tevgerê, nemaze piştî vekirina ofîsên qeydkirina milkên nekêşbar. Firotina rastîn pêk hat, û broker û komek kesên bi bandor (mafyaya milkên nekêşbar) ji van mercan sûd wergirtin.
Wî zêde kir: "Hemî van faktoran, di nav de siyaseta Banka Navendî ya cemidandina lîkvîdîteya di bankayan de, bandor li kirîn û firotina milkên nekêşbar kiriye heya wê astê ku bankerên dewlemend bi pratîkî bûne ew kesên ku di kişandina pereyên xwe de zehmetiyê dikişînin. Di rewşek wusa de, mirov êdî li ser kirîna xanîyan nafikirin; fikara wan a sereke ew e ku xwarin û pêdiviyên rojane bi dest bixin.
