Îmamê Înê yê Bexdayê: Hişyarî li dijî "hevpeyvîna guherandina çêkerê herêma" da / Hilbijartin şerê di navbera rast û xelet de ye

Ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X)- ABNA-Ayetullah Seyîd Yasîn Mûsewî, Îmamê Nimêja Înê ya Bexdayê:"Rojhilata Navîn a Nû: Projeya Mezin a Rêxistinê û Hevpeyivînê ya Hêzên Rojavayî û Rejîma Siyonîst"
Ayetullah Seyîd Yasîn Mûsewî, Îmamê nimêja înê ya Bexdayê û mamosteyekî navdar ê Semînera a(Huwzê ilmîye) Necef Eşref, di xutbeyên vê hefteyê de înê tekez kir:
"Tiştên ku îro li Rojhilata Navîn di derbarê wan têne bibînin ne tenê bûyerên belavbûyî û tesadufî ne, lê beşek ji projeyekî dirêj-muddet û rêxistinkirî ne, ku bi rêveberiya hêzên rojavayî û rejîma Siyonîst têne pêkanîn da ku 'Rojhilata Navîn a Nû' were şekildan."
Di destpêka axaftina xwe de, wî rexne li hin siyasî Iraqî kir û got:
"Mixabin, hin siyasî yên Iraqî ne tenê rastîyên herêmê fam nakin, lê her weha ji aliyê çavkaniyên şûbhêdar û girêdayî servîsên agahdariyê yên Dewletên Yekbûyî, rejîma Siyonîst û Îngilîstanê hatine bandorkirin."
Ayetullah Mûsewî ji gelê Iraq, bi taybetî ciwanan, daxwaz kir:
"Beşdarbûna hilbijartinan ne meseleya kesane û xwestekî şexsî ye; ew şerekî biryardar di navbera rast û şaş de ye. Gelê me divê bi hişmendî hilbijartinek bikin û berpirsiyariya olî û neteweyî ya xwe di guhertina rewşa welêt de bi awayekî rast bicîh bikin."
Wî hişyarî da li dijî nivîsarên hêrsî û bêderûni li rewşa herêmê û got:
"Ne divê em bûyer û guherînên siyasî bi kesan û navan ve girê bidin; kesên siyasî diguherin, lê siyaseta stratejî yên Dewletên Yekbûyî û rejîma Siyonîst qet naguherin. Ew bi planên cûrbecûr dixwazin avahiya siyasî ya herêmê ji nû ve biafirînin û di dawiyê de projeya 'Îsraîla Mezin' pêk bînin."
Du bûyerên herêmî yên girîng:
- Merasîmek li Libnanê bi beşdariya Samir Geagea, fermandarê hêzên Libnanê:
Ayetullah Mûsewî bi hêrs rexne kir li gotinên Geagea ku ji Şîeyan dixwest berxwedanê berdin û wekî neteweyên din bijîn, û got:
"Çawa mimkûn e kesek ku derfetê çend şer û sûcên giran hene, ji xwe destûr bide bo nivîsina reçeteyek bo Şîeyan? Ev daxuyaniyên şermezar nîşan dide hewlên armanckirî yên şikandina yekîtiya Şîeyan li Libnanê."
Wî jî tekez kir:
"Şîeyên Libnan yekgirtî û bi hêz in, û ev yekîtî astengiyek giran e li dijî tehditên rejîma Siyonîst."
- Hewldana kuştina endamên bilind ên tîma danûstandinê ya Hamasê li Qatarê:
Ayetullah Mûsewî ew nexweşiya vê hewlê nîşan da ku hin aliyên girêdayî rejîma Siyonîst in û got:
"Heke ev kuştin serkeftî bûya, pîvaza hêzên herêmê dê bi awayekî giran guhert."
Rexne li siyasî yên Iraqê yên piştgirê Amerîkayê:
"Hin kes difikirin ku Amerîka hevalê wan e, lê Washington bi hevalên xwe yên nêzîk jî ne bawer dike. Nimûneya vê rastiyê kuştina ne-serkeftî ya Qatarê ye, ku nîşan da ku bêbawerî herêmî di navbera aliyên xwe de jî heye."
Bang ji bo parastina serweriya neteweyî ya Iraqê:
Ayetullah Mûsewî di dawiyê de bang kir ku namzedên hilbijartinê serxwebûn û avakirina artêşeke xweser û neteweyî li ser berfirehî bixin da ku Iraq bikaribe bi serbixwe xwe biparêze.
Wî jî rexne kir li nebûna planên cîdî ji bo pêşveçûn û nûvekirina welêt, û got:
"Retorîka medyayê nehêle plansaziya pratîkî û rastîn bicîh bîne."
Dawiya xutbeyê:
"Şerê îro şerê Şîeyên Îmam Elî (S.X) ye li dijî dijminên wê (S.X). Divê hemû gel bi yekîtî, hişyarî û rûmeta xwe li hember komployên ku ne tenê Şîeyan lê tevahiya Îslamî ye, rawestinê bikin."
Dawiya peyamê.
Etîket: Îmamê Nimêja Înê ya Bexdayê — Ayetullah Seyîd Yasîn Mûsewî
