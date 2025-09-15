Pezişkîyan di konferansa Dohayê de: Êrîşa Îsraîlê ya li ser Qeterê ji bêçaretiyê bû / Divê em êrîşkar îzole bikin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Nivîsa axaftina Serokkomar wiha ye;
Bi navê Xwedayê Herî Dilovan, Herî Dilovîn
Birayê hêja, Şêx Temîm bin Hemed El Sanî, Emîrê Qeterê, ez spasiya we dikim ji bo lidarxistina vê civînê, Serokkomar û serokên welatên Îslamî, ez silavên xwe ji we hemûyan re dişînim.
Êrîşa bêşerm a li ser Qatarê di 9ê Îlona 2025an de, êrîşeke pêşwext a rejîma Siyonîst bû, ku armanc ew bû ku hewlên dîplomatîk ên ji bo bidawîkirina jenosîda li Xezzeyê têk bibe. Ev êrîşkariya li ser dîplomasiyê ji sûcekî zêdetir e; ew daxuyaniyek giştî û bêşerm e ku hêza leşkerî, ne qanûn, niha biryardar e. Mixabin, terorîstên ku Tel Avîvê birêve dibin, ji ber bêcezatiya ku piştî xiyaneteke dîplomasiyê ya di Hezîrana 2025an de û destpêkirina şerekî êrîşkar li dijî gelê welatê min hîs kirin, cesaret girtine.
Divê guman tune be ku êrîşên hefteya borî yên li ser Dohayê terorîzma saf bûn; Delîl e ku rejîma Tel Avîvê hemû sînorkirinên exlaqî û qanûnî terikandiye.
Lê bila em di derbarê ka em çawa gihîştin vê nuqteyê de zelal bin. Ev êrîş ji valahiyek derneketiye; ew encama neçar a dehsalan a bêparastina Îsraîlê ye, ku ji hêla hin hêzên Rojavayî ve gengaz bûye. Cîhan demek dirêj e şahidê avakirina kelehek piştgiriyê li dora rejîmê ye, ku bi vetoyên Amerîkî, peymanên bazirganiyê yên Ewropî û felcbûna pergala navneteweyî û dadwerî ve kevir bi kevir peyda bûye.
Di du salên borî de, Xezzeyê tawanên tirsnak kişandiye ku wijdanê mirovahiyê hejandiye. Îro, Xezze dişewite: di nav kêmtirî du salan de zêdetirî 64,000 Filistînî şehîd bûne; zarok birçî ne, di heman demê de cîhan tenê temaşe dike û şermezar dike. Dadgeha Navneteweyî ya Dadê biryar daye ku kiryarên rejîma Siyonîst jenosîd in, lê makîneya kuştinê berdewam dike û naha gihîştina xwe berfireh kiriye heta Qeterê.
Birêzan
Divê em rêya xeternak a ku em lê ne nas bikin. Rejîma Siyonîst di sala 2025-an de gelek welatên Misilman bombebaran kiriye. Her êrîş û êrîşkariya vê rejîmê wekî parastina xwe tê rewakirin, û her carê ew bi dudiliya welatên Rojavayî û, herî zêde, şermezarkirinên vala re rû bi rû dimîne.
Divê em nav bidin hevkariya ku van sûcan gengaz dike. Dema ku rejîmek serhişk di her şert û mercî de çek, fînanse û piştgiriya dîplomatîk werdigire, ew fêr dibe ku sînor tune ne. Dema ku vetoyê û pîvanên ducarî pergala navneteweyî felc dikin, bêcezatî wekî rizandinê belav dibe. Dîrok dê sûcê sponsorên vê êrîşê bi bîr bîne.
Em du tiştan deyndarê gelê Filistînî û hemî kesên ku baweriya wan bi edaletê heye ne: zelaliya axaftinê û kiryarê.
Di warê zelaliya axaftinê de, divê were gotin ku sûcên rejîma Siyonîst ne xeletiyên îzolekirî ne; ew beşek ji doktrîna serdestî, paqijkirin û tirsandinê ne, stratejiyek paqijkirina etnîkî, berfirehbûn û êrîşkariyê ne, ku ji hêla hevkariya Dewletên Yekbûyî û hin welatên Rojavayî ve tê xurt kirin.
Lê di warê kiryarê de, divê were gotin ku gotin qirkirinê bi dawî nakin. Divê em êrîşkar îzole bikin, çek û fînansekirina wî qut bikin û rêberên wî di dadgehên edaletê de berpirsiyar bigirin.
Lê ev tedbîr bêyî yekîtîyê dê bibandor nebin. Rejîma Siyonîst li ser pêşîniyên me yên reqabet û nakok hesab kiriye.
Êrîşa li ser Dohayê gelek hevkêşe û ramanên xelet guherand û nîşan da ku tu welatekî Ereb an Misilman ji êrîşkariya rejîma Tel Avîvê ne ewle ye. Sibê, dibe ku dora her paytextekî Ereb an Îslamî be. Hilbijartin eşkere ye; Divê em bibin yek, Resûlê Xwedê (s.x.a) di fetihkirina Mekkeyê de gotarek pêşkêş kir û ragihand: انما المسلمون اخوه، المسلم اخ المسلم و هم یدٌ واحد علی من سواة. "Misilman bira ne, Misilman birayê Misilman e, û destek tenê li ser kesên mîna wî ye." Misilman bira ne, misilman birayê misilmanekî ye, û ew bi yek destî li dijî hemûyan in.
Birêzan,
Divê rejîma Siyonîst û alîgirên wê bizanibin: êrîşa li ser Dohayê ne nîşana hêzê bû, lê belê nîşana bêhêvîtî û bêçaretiyê bû. Rejîmek ku di helwesta xwe de bawer e, ne hewce ye ku danûstandinan bombebaran bike. We her xeta sor derbas kiriye; we her mantiq û qanûn paşguh kiriye; we her prensîba tevgera şaristanî binpê kiriye; lê we bi nezanî tiştek din a girîng kiriye: we îradeya kolektîf a Umeta Îslamî şiyar kiriye. Wênekirina we ya bindest û mexdûran bêwate û bêbandor bûye. Cîhan dibîne, tomar dike û bi bîr tîne.
Rejîma Siyonîst li dijî serwerî, rûmet û pêşeroja me şer îlan kiriye. Em di bersivê de dibêjin: Em ê netirsin, em ê ne parçe bibin, em ê bêdeng nemînin. Ji xweliyên Xezzeyê, edalet dê rabe. Ji kavilên avahiyên wêranbûyî yên li Doha, Beyrût, Tehran, Şam û Senayê, rêjîmek nû dê derkeve holê; rêjîmek ku ne li ser durûtiyê, lê li ser yekîtiya Îslamî, ne li ser serdestiya Siyonîst, lê li ser biratî û wekheviya mirovan ava bûye. " مَنْ سَمِعَ رجلا ینادی یا لَلْمُسْلِمینَ فَلَمْ یجِبْهُ فَلَیسَ بِمُسْلِمٍ مَنْ أَصْبَحَ لا یَهْتَمُّ بِأُمورِ الْمُسْلمینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ Her kesê ku zilamekî dibihîze ku dibêje "Ji bo Misilmanan," û bersivê nede, êdî Misilman nîne. Her kesê ku ji karûbarên Misilmanan bêxeber bibe, êdî Misilman nîne. Divê cezakirin û hesabpirsîna êrîşkaran dest pê bike.
Gelek spas.
Dawiya peyamê/
Your Comment