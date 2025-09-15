Wezîrê Derve yê Amerîkayê sibê serdana Qatarê dike

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Du karbidestên hikûmetê ji Waşington Post re gotin ku "Marco Rubio", Wezîrê Derve yê Amerîka, dê sibê biçe Qeterê piştî gera ku roja Yekşemê dest pê kir bo Îsraîlê. Serdana Rubio bo Tel Avîvê ku berî êrîşa Îsraîlê ya li ser Dohayê Sêşema borî hatibû plankirin, wekî gaveke şermezar nehat dîtin. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê roja Înîya borî got ku Rubio balê dikişîne ser armancên hevbeş ên Îsrail û Dewletên Yekbûyî û dixwaze piştrast bike ku Hamas tu carî venegere ser desthilatê li Xezzeyê û dîlgirtiyên Îsraîlî ji Xezayê werin vegerandin. Piştî êrîşa neserkeftî ya li ser Dohayê, ku wî wek "civîna agir" bi nav kir û rêberên Hamasê li Dohayê, paytexta Qeterê armanc kir, Trump pêşniyar pêşkêşî Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu kir. Trump ji rojnamevanan re got, "Qeter hevalbendekî pir baş e. Ji ber vê yekê, divê
Îsraîl û yên din baldar bin. Dema ku em êrîşî mirovan dikin, divê em hişyar bin." Wî zêde kir, "Rûbirûbûna Hamasê girêdayî Îsraîlê ye, lê divê baldar be. Divê Îsraîl hişyar be û bi baldarî bifikire ka ew êrîşî kê dike." Thomas Barak, nûnerê taybet ê Amerîkayê bo Sûriyeyê, nûnertiya Donald Trump, Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîka, û Marco Rubio, roja Duşemê piştgiriya xwe ji bo Qeter û Serokwezîrê wê nîşan da.Trump di destpêkê de rexne li Îsraîlê girt ji ber êrîşa wê ya bêhempa li ser Dohayê roja Sêşemê ku muzakere hewl didan agirbestê li Xezze yê pêk bînin.
Dawiya peyamê/
Rojnameya Waşîngton Post, bi îşareta du berpirsên hikûmeta herêmî, ragihand ku Wezîrê Derve yê Amerîkayê biryar e sibê (Sêşem) serdana Qeterê bike.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Du karbidestên hikûmetê ji Waşington Post re gotin ku "Marco Rubio", Wezîrê Derve yê Amerîka, dê sibê biçe Qeterê piştî gera ku roja Yekşemê dest pê kir bo Îsraîlê. Serdana Rubio bo Tel Avîvê ku berî êrîşa Îsraîlê ya li ser Dohayê Sêşema borî hatibû plankirin, wekî gaveke şermezar nehat dîtin. Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê roja Înîya borî got ku Rubio balê dikişîne ser armancên hevbeş ên Îsrail û Dewletên Yekbûyî û dixwaze piştrast bike ku Hamas tu carî venegere ser desthilatê li Xezzeyê û dîlgirtiyên Îsraîlî ji Xezayê werin vegerandin. Piştî êrîşa neserkeftî ya li ser Dohayê, ku wî wek "civîna agir" bi nav kir û rêberên Hamasê li Dohayê, paytexta Qeterê armanc kir, Trump pêşniyar pêşkêşî Serokwezîrê Îsraîlê Benjamin Netanyahu kir. Trump ji rojnamevanan re got, "Qeter hevalbendekî pir baş e. Ji ber vê yekê, divê
Your Comment