Înîsiyatîfa(Ebtikarê) Qur'anî ya ji aliyê komek Misilmanên Belarûsî ve ji bo îlhamkirina ayetên wehyê di jiyana rojane de

Rapora Rojnameya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) – ABNA – Komêk jinên Muslim ên li Belarusê projeyekî cîhanî bi navê “Di Rêya Xwulqê Baş de” dest pê kirine; planek ku her hefte ayetên nû yên Qur’anê ji bo rûniştin û bi karanînê di jiyana rojane de ji bo temaşevan pêşkêş dike.
Ev Îbtikar nû bi weşandina pirtûkekî bedew û bi heman navê projeyê, gavêkî nû li rêya pêşvebirina xwulq û ruhanîyet girtîye.
“Elena Ivashchenko,” derveş û çalak li qada têbliğ û perwerdehiya jinên Muslim ên Belarusê, di rûpela xwe ya Facebook de ji vê ibtikar re nivîsî: Ev raman çend meh berê dest pê kir û armanca wê, bi bîrînbûna domdar, girêdanê ya Musliman bi Pirtûka Xwedê ye.
Wê diyar kir ku armanca vê projeyê ev e ku ayetên Qur’anê beşek ji jiyana rojane ya Musliman bibin, û zêde kir: Armanca weşandina vê pirtûkê ev e ku bîranînê bike ku dikare tevahî rojek te biguherîne… Wê veke, pêşûrî bike û ji wê hezkirin û hîlbijartin bistîne.
Ev pirtûk jî metna Qur’anê bi zimanê erebî û li gel wergera rûsî tê dayîn da ku erdê zêdetir ji bo rûniştin û bînîna ayetên wehyê amade bike. Her weha, paşînên gulî yên bedew bi ronahiyekî nerm û pelên hêrsîn jî wê ji bo bikarhêneriyê ya taybet an jî wekî dîlanek ji bo komeleyên temenî cûda cûda xweş dikin.
Xwedîkarên vê projeyê ragihand ku bihayê vê pirtûkê 40 rûbelî Belarusê hate saz kirin.
