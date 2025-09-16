Çawa Îslamê di salên 1920an de li Şîkakoyê li ser Amerîkîyên Reş Bandor Kir" hate weşandin

Li gorî raporta Agahdariyê Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)ABNA- Têlevîzyona WTTW ya li Chicago ya Dewletên Yekbûyî yê Amerîkayê bi hevkariya rêveberiya Inspired Generosity, filma belgevaniya "Çawa Îslam li ser Amerîkîyên Reş ên li Şîkako di sedsala 1920an de tesîr kir" dê bi giştî nîşan bide.
Têlevîzyona herêmî ya Şîkako di rapora xwe de gotiye ku ev belgevaniyê nîşan dide ka çawa komelek mûsilman alîkariya Amerîkîyên reş ên sinifa karîger kirin da ku derbasî sinorên rengî bibin û nasname û rûmetê xwe parastin.
Rêveberiya Inspired Generosity ji aliyê xwe di nav çîrokên derbarê kêmkirina xweşxwazî û bêrêzîya mûsilmanên Amerîkî re ev çîrokên bi rengdarî tê şandin.
Belgevaniya "Çawa Îslam li ser Amerîkîyên Reş ên li Şîkako di sedsala 1920an de tesîr kir" yek ji şeş beşên rêza belgevaniyên kurt "American Muslims: A History Revealed" e ku ji hêla têlevîzyona PBS ve hate çêkirin û dîroka destpêk a mûsilmanên li Amerîkayê temaşe dike. Ev beş bi taybetî tesîra Îslamê li civakên Amerîkîyên reş ên li Chicago di sedsala 1920an de tê xwestin.
Ev belgevaniyê di roja Çarşemê, 17ê Îlonê 2025an (ku li gorî salnameya Îranî 26ê Şerîwan 1404 e), di navbera saetan 5 û 7 ê êvarê li demjimêra herêmî ya Chicago wê bi giştî nîşan bide.
