Yek endamê DAIŞÊ li dadgeha El-Karxê hate dadkirin û bi birayîna mirinê hate cezayê

Dadgeha Cezayê ya Navçeya Kerxê ya Bexdayê terorîstekî ku berpirsiyarê kuştina pênc welatiyan li Parêzgeha Enbarê bû, bi darvekirinê ceza kir.
Li gorî Al-Sumaria News, daxuyaniya pergala dadweriyê diyar kir ku vî terorîstê DAIŞê û tîma wî ya terorîst di sala 2024an de bi armanca çêkirina terorê di nav welatiyan de û bidestxistina armancên xwe yên terorîstî pênc welatiyên Iraqî kuştine.
Ev kes li gorî Qanûna Dijî Terorê ya 2005an bi darvekirinê hat cezakirin.
