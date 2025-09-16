  1. Home
Yek endamê DAIŞÊ li dadgeha El-Karxê hate dadkirin û bi birayîna mirinê hate cezayê

16 September 2025 - 16:19
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-

Dadgeha cezayê ya herêma El- Kerxê, yek teroristê ku berpirsyarê kuştina 5 welatiyên Iraqî li parêzgeha El-Anbar bû, bi cezaya mirinê hate cezayê.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Dadgeha Cezayê ya Navçeya Kerxê ya Bexdayê terorîstekî ku berpirsiyarê kuştina pênc welatiyan li Parêzgeha Enbarê bû, bi darvekirinê ceza kir.

Li gorî Al-Sumaria News, daxuyaniya pergala dadweriyê diyar kir ku vî terorîstê DAIŞê û tîma wî ya terorîst di sala 2024an de bi armanca çêkirina terorê di nav welatiyan de û bidestxistina armancên   xwe yên terorîstî pênc welatiyên Iraqî kuştine.

Ev kes li gorî Qanûna Dijî Terorê ya 2005an bi darvekirinê hat cezakirin.

