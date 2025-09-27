Pêleke nû ya Îslamofobiyê; Ji Kanadayê heta Swêd û Sîngapûrê

Ragihandina Ajansê Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) – ABNA-Cemaatên Mûsliman di sê qitêyan de ji ber rêzekê bûyerên dawîn ên ku li cihên dînî û nasnameya dînî têne hedef kirin, xeyîdariya xwe nîşan da.
Di Kanadayê de, Şûna Neteweyî ya Mûslimanên welatê wê (NCCM) bûyerêk li ser Facebookê şikestî ku ji navê “Alexander Bissonnette” — kesê ku di sala 2017-an de li mescîda Quebecê têkoşîna çalakîya çetelî kiribû — hate afirandin. Ev bûyer, ku di heman demê de bi rojekê ku di salaşa vê têkoşînê de bû plan kiribû, wek civînêk li dijî “Îslamîzasyonê ya Quebec” reklame kiribû. Şûna Mûslimanan wê bûyerê “pir têkiliyêbaxş û dirêjdar” hat gotin û daxwaz kir ku rêveberên wê bûyerê bersiv bidin. Ev posta piştî şikayetê hate jêbirin.
Li Singapûr jî, di 24ê Îlûlê de mescîda “El-Esteqamet” piştî ku pakêtêk şik hesibandî hate dîtin, vala kirin. Destûrdaran ragihand ku ev pakêt goştê hogirê tê de bû. Hêzên ajotî piştrast kirin ku materyalên xelet tunebûn lê ev çalakî bi rêya neêzîhatî ya civakî bû. Wezîrê welatê Singapûr îzah kir ku ev cure çalakiyan li dijî civakên dînî nehêle û ne qebûl in.
Di heman demê de, li Swêdê mescîdêk li bajarê “Holtsfred” şevê di daxuyaniya agirê de temamî wekhev ket. Polîs şansê ku ev qezayê bûnî ye, belav kir û lêkolîn dest pê kir. Rojnameyên herêmî nivîsand ku tevahiya avahî wek xak û hesar bû û tirs û xeyîdariya Mûslimanan di navbera zêdebûna îslamofobî de zêde bûye.
