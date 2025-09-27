Zanayekî olî yê Sunnî li Afxanistanê rexne li polîtîkayên Talîbanê yên li dijî jinan digire: "Jin qehreman in û afirînerên qehremanan in"

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x)- ABNA -Di rewşekê de ku Talîbana Afxanî jin û keçan ji perwerde, kar û beşdarbûna di qadên civakî de mehrûm kiriye, "Ebû Omer Ehmed Farûq Qasimî", zanyarekî olî yê Sunnî, di axaftina xwe ya giştî de polîtîkayên dijî jinan ên Talîbanê rexne kir.
Di vê axaftinê de, ku vîdyoya wê li ser torên civakî hate weşandin, wî tekez kir: "Jin qels û bêçare nînin; jin qehreman û afirînerên qehremanan in. Jin sirra jiyan û hebûnê ne û wekî mamoste û perwerdekarên yekem ên neteweya Îslamî têne hesibandin."
Qasîmî, ku li dibistana olî "Tibyan Ulum" li Mezar-e-Şerîf ders dide û ji etnîsîteya Tacîk e (berevajî endamên Talîbanê ku bi piranî Paştûn in) û bi zimanê Darî axivî, bêyî ku navên wan bibêje, polîtîkayên sînordar ên Talîbanê yên li dijî jinan pirsî.
Wî behsa cihê jinan di dîroka Îslamî de kir û got: "Ger îro şehîd, mucahîd an jî zanyar hebin, ew hemû ji çokên dayikên xwe derketine. Di jiyana mezintirîn kesayetên zanistî û cîhadîst ên Umeta Îslamî de, her tim jinên qehreman hebûne."
Wî jinên mezin ên wekî Asya, Hezreta Meryem (S), Hezreta Xedîce (S) û Hezreta Fatîme Zehra (S) wekî mînakên bawerî, wêrekî û fedakariyê da nasîn û bi bîr xist: Îmam Hesen û Îmam Huseyîn (S), şehîdên Kerbelayê, di çokên Hezreta Zehra (S) de mezin bûn.
Qasemî tekez kir: Jin çavkaniya hişyarî, rûmet û berdewamiyê ne, û Umeta Îslamî bi bereketa dayikên hişyar û hişyar mezin dibe û geş dibe.
