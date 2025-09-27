  1. Home
Li Belçîkayê mamosteyekî Misilman ji ber gumanên 'radîkalîzekirinê' ji kar hat avêtin

27 September 2025 - 23:28
News ID: 1732156
“Mamosteekî Mûsilman li Belçîkê ji ber ku dewletkaran nîşaneyên bingehînîtiyê dîtin, ji karê xwe hate derxistin.”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Şaredariya Ranst a Belçîkayê mamosteyek Misilman ji dibistanek seretayî ya herêmî derxist. Karbidestên bajêr fikarên xwe yên li ser "nîşanên radîkalîzmê" anîn ziman.

Li gorî endama meclîsa bajêr Christel Engelen, ti gilî an raporek fermî nehatiye pêşkêş kirin ku tê de îdia bike ku mamoste di polê de nerînên tundrew nîşan daye. Lêbelê, wê tekez kir ku şaredarî nexwestiye "tu rîskan" bigire!

Engelen hûrguliyên din neda lê got ku biryar ji bo ku zarok rastî tu gotarek radîkal an fundamentalîst neyên hatiye dayîn. Wê tekez kir ku xetera ku ji hêla mamoste ve tê afirandin wekî "berbiçav" hatiye nirxandin.

Endama meclîsê rave kir ku pêvajoya lêpirsînê piştî wergirtina "nîşanên fundamentalîzmê" ku mamoste dibe ku meyla radîkalîzmê hebe, dest pê kir.

