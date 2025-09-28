Li hember îdiaya derewîn a Leşkerê Rejîma Siyonîst;Hemas: %46ê şehîdên Xezze yê li deverên navîn û başûr şehîd bûne

Rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA – Hereketa Berxwedana Îslamî ya Filistînê (Hamas) bi weşandina danegehêkî, bi giranî li ser “da’ûyên şaş yên Leşkerê Dagirker a İsraêl” derbarê ewle bûnê herêmên navîn û başûr a Nîweya Xezze xeyidariya mezin xwest.
Leşkerê İsraîl ji filistîniyên herêmên bakur û bajarê Xezze daxwaz kir ku bo ewle bûnê vê herêmên mayên.
Hamas di danegehê xwe de îro vedihewîte ku vê taybetmendiyê yên gumanekirinê bi rastiyên zeviyê şerê dijwar têkildar ne; çimkî ji destpêka tevgerên koçberiya pakêta bajarê Gaza di 11 Tebaxa 2025-an de, herêmên navîn û başûr 133 caran li benda şerên hêzên hawî û erdî bûn.
Ev şerên bi celekan, bomkan û tirên teqînê hatine kirin û heta nûçeyên cîranî di herêmên ku İsraîl bi şewatê rûdawî wan wek “ewle” nimînav kirin, wek herêma el-Muasî, gellek jîn û malbat hatine kuştin.
Li gorî statîstîkayên weşandî, ev şerên sedema şehîd bûna 1903 kesan li herêmên navîn û başûr bûn ku 46% ji tevahî şehîdên Nîweya Gaza di vê demê de çêdike.
Hamas vê statîstîkê wek nişaneyekî rûspî jî diyar kir ku “hedefkirina rastîn a ne-sîyasî yên ji hêla İsraêl ve, bikaranîna rêbazên koçberiya pakêta, paqijkirina nete
weyî û koçberiya pakêta wek amûrên şerê rêkwekî hatine bikaranîn.”
Di dawiyê de, ev hereket ji civaka navneteweyî daxwaz kir ku bi lez û bi encamdarî şerên koçberiyê û têkçûnên li dijî gelê Filistîn li Xeze rawestin û ji bo xilasî yên kesên ne-sîyasî berî ku dereng bibe, dest pê bike.
