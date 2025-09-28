Operasyona berblavkirina artêşa li 30 parêzgeha Tirkiyeyê; Wêrankirina 144 baregehên PKKê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Eli Yerlikaya, Wezîra Navxweyê Tirkiyeyê di peyamekê de ku li ser torê komeleyî “NSosyal” belav kirîye, li ser encama operasyonê şeş mehî ya navxweyî ya artêşa Tirkiyeyê di 30 parêzgeha welêtê de ragihand:
Hêzên Jandarma 144 tûnel, sûle û bingeha şaraweyê ser PKK’yê jêbirine û di heman demê de 18 endamên vê koma jê reşandin.
Ragihandin ku di vê operasyonê de hemû 174 naranjêk, 119 çêkên blind, 58 min û bombeyên destkêş, 46 kilogram materyalên teqemanê, 13 ARPG-7, xumparê hawêj, naranjêk hawêj, çêkên law, çar kolt, çar çêkên raw, 34 beşim, pênc dêzga jenaratôr û zêdetir ji 16 hezar golleyên bi kalîbira cuda cuda girtin.
Yerlikaya jî jêhatî got ku ev operasyonan bi beşdariyê hêzên taybet yên Jandarma (JÖH), yekê komandoyê, hêza gardiyê coxeyî (korucukan) û bi piştgiriyê droneyên bombhewêj û helikopterên hêršêberîyê ya atak li parêzgehan Adiyaman, Ager, Hakkari, Amed, Mardin, Şırnak, Dersim û Wan hate kirin.
