Serokê rêxistina tebliğata Siyonîstî qebûl kir;Di çavên Ewropiyan de, Îsraîlî ji Naziyan xirabtir in

28 September 2025 - 12:59
News ID: 1732409
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
Serokê rêveberiya teblîXata Siyonîstî ya Hasbara got: "Encama şerên Îsraîl vê ye ku Ewrûpayîyan emê jê re ji Nazi yan jî xerabtir dizanin."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - "Ilon Levy", serokê amûra propagandaya Hasbara ya rejîma Siyonîst, bawer dike ku ev rejîm ji ber sûcên xwe di çavên Ewropiyan de ji Naziyan xerabtir bûye.

Wî axaftina xwe bi gotina ku ger encama şerê rejîma Siyonîst li ser gelek eniyên xwe ew be ku Îsraîlî li cîhanê bên dûrxistin û nefretkirin, heta serkeftina di vî şerî de jî ti nirxek wê tune be, berdewam kir:

Levy wiha domand: "Ewropiyekî asayî gihîştiye wê baweriyê ku em Îsraîlî ji Almanya Nazî xerabtir in."

