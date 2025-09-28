“Derxistina tîma Îsraîlê ji lîstikên bisîklêtê ya Îtalya”

Li gorî raporta Agahdariya Beynînavî ya Ahl ul-Baytê (s.x)- ABNA- Tîma bisîklêtê ya “Israîl-Premier Tech” ji lîstika “Giro dell’Emilia” ya li Bologna, Îtalya, ji ber berdanên gelê herêmê hat derxistin. Ev biryar piştî xeletiyên lîstika “Volta a España” û protestoyên dijî Îsraêlê, ku şopandina dawiya rêvebirî jêhat, hat girtin.
Hin komek li Bologna îlan kirine ku protesto dikin, û li benda xerabiyên wekhev di lîstika Îtalya de ne. Serokê lîstika “Giro dell’Emilia” ragihand ku ji ber vî têkoşîna ewlehiyê, beşdariya tîma “Israîl-Premier Tech” hate betal kirin.
Piştî şerê Xeze û bêyanên Desteya Neteweyên Yekbûyî li ser Îsraêlê, daxwazên ji bo rawestandinê ya Îsraîlê li lîstikên cîhanê zêde bûn.
Li gorî raporên heyî, ji destpêka şerê Îsraîlê di 7’ê Cotmehê de, zêdetir ji 65 hezar kesên li Xezze şehîd bûn.
