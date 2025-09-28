Qalîbaf di axaftina pêşî ya li ser rêze de got:“Gotinên ‘xapandin û hêzdankirin’ yên rûmetên rojhelatî ji bo bêhêz kirina mûşekî ya Îranê.”

Rapora Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (s.x) – ABNA –Dr. Mehemmed Baqir Qalibaf, Serokê Meclisa Şûraya Îslamî, di civina giştî ya sibehê îro (Yekşem, 6’ê Mehrê) de di axaftina xwe ya pêşî li ser rêze de got:
Di hefteya parastina pîroz a xwepêşandan de ku bîranîna şan û şoreşên bêmirî yên gelê Îranê li dijî dagirkeran e, em bîr dikin ka çawa fedaîtiyên 8 salan a parastina pîroz şandeya karînên mirovî ya gelê vî erdê ya pîroz nîşan da û pergala Îslamî li ser bingeha îman, gelê-demokratîya dînî û wilayeta faqîh bi hevahengî rûmet kir, wekî serokê girîng a şoreşa mezin got: “Şehîdan, stêrkên rêberî ne û xelata cihadiyan şehadet e.”
Qalibaf îro dîsa wisa got: dersên wê demê wekî domdariya rêya Xwedê û yekîtî li ser bingehên wilayetê me di encama niha de, di şerê parastina 12-rojan a li dijî dagirkerên cengî ya Siyonîst de ji me re alîkar in û nîşan dide ku şerê gel-berpêkirî û bingehîn li ser nirxên Xwedî derbasdar e.
Em bîran dikin şehîdan û serhildanvan û bêjin ku ew rê bi xizmeta gel û serkeftina Îranê Îslamî bi dawî bikin.
Serokê meclisê di daxuyaniya xwe de hemû rojên 7’ê Mehrê, rojeke neteweyî ya parastina agir û ewlehiya giştî, pîroz kir û ji bo hemû şehîdên parastina agir, bi taybetî 16 şehîdên fîreciyê ya sûcê Plasko, ku mamosteyên erênîtiya bersivdanê û fedaîtiyê bûn, silav û rêz pêşkêş kir.
Li ser mînakên siyasî yên derbarê bicihanîna mekanîzma “snapback”ê ji aliyê sê welatên Ewrûpayî, Qalibaf got ku Îran vê ceribandina snapback û vegerandina belgeyên sanksiyonan ne qanûnî tê hesibandin û ji ber ku Rûsya û Çîn wek du welatên herdem yên Heyeta Ewlehiyê li peyama fermî û rawestgeha vekirî vê yekê îzah kirin, tu welatek neperwerde ye ku ew belgeyên bêqanûn pêş bibe.
Her wiha Îran naxwaze ku belgeyên bêqanûn, wek rawestina berdewama herî zêde ya pêşveçûnê bifikire, û dihêle ku mafê xwe ya zenginbûnê li gor qanûnên navneteweyî pêş bikin.
Qalibaf di pêşîn daxuyaniya xwe de bêyî berçav kir ku sanksiyonên vê belgeyê ne wekî sanksiyonên Amerîkayê qadr û girîngî ne; û ji ber bêqanûniya mekanîzma snapback, hîn jî hem Rûsya û hem Çîn îşaret kirine ku cîhanê derbarê belgeyên sanksiyonê di Çemê Neteweyên Yekbûyî de bi mînakên qanûnî dijwarî heye.
Di dawiyê de ragihand ku heke her welatek li ser bingeha vê belgeyê bêqanûn bi Îran re tevlî şer bike, Îran bi eşkere û cewabên giran li hemberê wê ê re aksiya mezinê pêşkêş dike û sê welatên Ewrûpayî ên dayikê vê tevlîbûnê jî vê cewabê ê bibînin.
Qalibaf hêvîdarî kir ku gelê hêja ya Îran agahdar bibin ku Îran hemû rêbazên diplomatîk bi awayekî ku mafên neteweyî bifikirin, çalakî kirine da ku vê meselê çêbikin an jî dereng bike.
Wê yekê şopandin ku peymana Qehire tenê yek ji van ceribandinên bû ku ji Wezareta Derve û Sekretarya Şûraya Ewlehiyê xwestin ku hûr û terîfên bi detayên peymana, kiryar û firotanên têkçûnê ya aliyên dijmend ji gelê belav bikin.
Di axaftina xwe de, Qalibaf vedihewîte ku ji bo rojhelatîyan, muzakeret gotina "firib(xapandin) û hêzdankirin" ye ji bo bêhêz kirina mûşekan Îranê.
Ew jî got ku şerteke tenê ji bo berdewamkirina 6 mehê snapback, muzakeret bi Amerîkayê û destûrê danîn ji bo Ajansekê ye û Amerîka jî di pêşkêşiyên xwe de ser têkçûna berfireh a mûşekan Îranê dixwaze.
Ew pirs kir: Ma ev ne yek beşek ji planeke rêkwekî ye ku bi gotinên xweş qismêtbûnê û nexweşkirina hêza misilên Îranê bikin?
Serokê Meclisê belav kir ku carêke din, ev temaşe dike ku sedema sereke ya parastina maf û ewlehiya neteweyî ya Îranê, tenê qewetbûn e.
Her wiha nîşan da ku diployasî wek rêbaza parastina mafên neteweyî hich carî di Pergala Şoreşa Îslamî de nehat girtin û ne ji nû ve naxwaze were girtin, lê îro careke din ji bo her temaşevanekî adil ron bû ku diployasî bê qewetkirina bingeha hêz, tenê amûrek ji bo hêzdankirinê ye.
Qalibaf hêvî kir ku hin kes bixwazin bi pêşbazî ji rastiyên aşikâr ve, bicihanîna snapback wek destpêka şer nîşan bidin.
Ew got: gelê me dît ku rejîma Siyonîst û serokê nexwes a Amerîkayê hich hewceyek ji sedemên qanûnî ji bo kiryaran xwe yên şermezar nîzanîn; na di nav muzakeratan de şer kirin û na di ser qada Sûrî û Qatar û Lubnanê de çalakî kirin.
Ew jî pêşniyar kir ku sedema neçarbûna İsraêl ji bo şer li ser Îran ne snapback e, lê ji ber ku têkçûna wan şerê berê nîşan da ku şerê din dê zêdetir ziyan bike û tenê rêya astengkirina şerê li ser Îran qewetandina bingeha hêz û parastina yekîtiya neteweyî ye.
Qalibaf got ku herî girîng ji hemû van mînakên ku gotin, awayê me ye ku bi vê rewşê re têkilî bikin.
Di vê rêze de pir çalakî û karên me hejî ne, lê wisa xuya dike ku 2 tişt pir girîng ne:
1. Çareserkirina pirsgirêkan a jiyanê û hewcedariyên bingehîn a gelê me.
2. Parastina yekîtiya neteweyî di ber dijmendan de.
Qalibaf got ku di derbarê nermkirina nexweşiya enerji û piştgirî ji xwedîdarîyê û malê di programa heftemîn de meşîye.
Wê dema xwe bi serokê hukûmeta welat de daxuyaniya ku planê kartê qalamê elektonîk bi lez ji aliyê hukûmetê were bicihanîn, da ku gelê me bêyî guhertoya bihayê fermî, di kiryarên xwe ya qedexeyî de bixercînin û parêzer ji aliyê hukûmetê peyda bikin.
Qalibaf ji hêvîdarî xwe ji hemû alîkaran, zanistvanan, siyasî, civakî û medya kir ku yekîtiya neteweyî herî girîng karê xwe bidanin û ji têkoşînên tayfaî û komeleyî dûr bin, çimkî gelê me bi balafirên zextî li ser tevahiya me temaşe dike û kesê ku bi şikesta yekîtiya neteweyî dijmendan amade dike ji gelê xwe dûr tê.
Di dawiya axaftina xwe de, Qalibaf bi hîss û heyecana mezin şehîd û serhildanvanên mezin a rêkeftina Mehmûd Nûrullah, serokê berxwedana bêmir a Şehîd Seyîd Hesên Nasrullah, bi tîma Partiya Hezbollah, gelê Lubnan û ümmeta Îslamî pîroz kir.
Ew got: Seyîd Nasrullah xwezî û destpêka xwe bi rûmet û şeref xilas kir ji bo bilindkirina Îslamîyan, azadiya Filistîn û taybetî silav û ewlehiya gelê Lubnan.
Li ber têkçûna bêrewa û qetî ya Siyonîstan ku hîç derveyî hebûnê xwe nadîtin, ew bi dilsozî û mirîşkî li gelê Lubnan berdest bû û bi xwestina Xwedê, baweriya gel
