"Dêûbavên Hişmend" û Bandora Wê li ser Reftarên Zarokan

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Agahdar dêûbavî: Dêûbavên ku bi têgihiştina tevahî û beşdariyê di demê niha de, bi hest û fikr û tevlihiyên xwe û zarokên xwe têkiliyê dikin. Ew reaksiyonên xwe di bin kontrolê de hildidin û bi hêvî û hevgirtinê li hewcedariyên zarokan xwe bersiv dide. Ev şêwaz li şêwaza jiyanê îslamî bi fêrgehên dînî yên qelew têkilî heye û dikare tesîrên pozîtîf ên mezin li ser tevlihiyên zarokan bixwaze.
________________________________________
: Hevgirtina Dê û Bavên Hişmend bi Şêwaza Jiyana Îslamî re
Beşdariya dil û zikra herdemî: Îslam ser “beşdariya dil” û “zikra herdemî” ya Xwedê di hemû asta jiyanê de bal dide. Agahdar dêûbavî jî bi temaşeyê li demê niha û têgihiştina hûr û hestên hêsan, wekî beşdariya dilê rastîn tê hesibandin ku dikare bi zikr û bîranîna Xwedê hevpeyvînê bike.
Hêvî û hêrsî: Fêrgehên îslamî hemû ji bo hêvî û hêrsî şîretên mezin hene. Agahdar dêûbavî jî li hember şer û tevlihiyên zor a zarokan, bi hêvî û berpirsîyarî bersiv dide, ne bi heycan û kirina agir.
Rehmet û hevgirtin: Îslam dinê rehmet û hevgirtin e. Agahdar dêûbavî jî bi binêreke tije ji rehmet û hevgirtinê li ser zarokan xwe temaşe dike û hewl dide ku dunyayê wan fêm bike.
________________________________________
:Adalet û dîrokîya navber
Di Îslamê de bal li rêza adalet û dîrokîya navber di hemû çalakiyên jiyanê de hatîye danîn. Agahdar dêûbavî ne zêdetir ne kêm, lê di derbarê tarbîyata zarokan de, hewl dide ku rêya navber û dadgerî hilbijêre.
:Bîr û tedebbîr
Îslam mirovan hewl dide ku bi bîr û tedebbîr li ser xwe û cîhanê xwe bifikrin. Agahdar dêûbavî jî her dem di rewşa tedebbîr û nirxandinê de ye û her tim fêm dike ka çawa tarbîyata xwe rêxistinê bike.
Tesîra Agahdar Dêûbavî li Ser Tevlihiyên Zarokan di Şêwaza Jiyanê Îslamî de
:Pêşxistina zîhniya hestî û ruhanî
Zarok hestên xwe fêm dikin, wan rêxistin dikin û bi serê xwe û Xwedê heval û aramî digrin. Ev wateya têgihiştina ku hemû hestên mirovî beşek ji afirandina Xwedê ne û dikarin wan bi awayêkî avahî bikar bînin.
Agahdar dêûbavî bi navnîşkirina hestên zarokan û alîkarîya wan ji bo nîşandanê hestên sax, zîhniya hestî yên wan pêşxist dike. Zarok fêm dikin ku qehwetî, qehrexwazî an şadîya xwe bi rastî nîşan bidin û ne bi şewatkirin an derbasbûnê.
________________________________________
:Modeldanê pozîtîf û axlaqê baş
Dêûbavê ku bi aramî û bîrî xebitîne, baştirîn modela çalakî bo zarokên xwe ye li derbarê riyayetî akhlakê îslamî (wek hêvî, mehirbani, biçûkhatî). Zarokên wan ev şûn bi temaşeyê fêm dikin, ne bi peyvên tevgerî.
Agahdar dêûbavî kêmî têrik dike, kêmî bi têrbîyeya zexmî an bi têrîzî şikesta peyv dide û zêdetir guhdarîya zarokan dike. Ev şûn zarokên fêm dikin ku di demên dijwar de çawa aramî xwe parastin û bi rêza kesên din têkilî daynin.
________________________________________
:Zêdekirina xwepêşandan û baweriya xwe
Gava dêûbav bi rêza û hevgirtin bi zarokan têkilî dike, zarok xwepêşandanê dikirî hest dikin. Ev hisa xwepêşandanê bingeha seranserîya xwe ya xwedîkarî ye ku di wî de mirov xwe wek xelîfeya Xwedê li ser erdê dîtin û karên xwe wek şîretên Xwedê têhesibînin.
Agahdar dêûbavî bi dûbare kirina cezayên piçûk ên zarok û teşwîqa wan, dikare wan hîss bikirin ku dîtin û guhertin û karên wan pirr hêja ne.
(1) “وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ (1)
“Herwesa xêr û şer wek hev ne; şer bi rêya herî baş berde, heke wisa bikî, êdî kesek ku di nav te û wî de dijminiya heye, di rewşa dostê dilovan û nêzîk de dibe.” (Fussilet, 34)
Vê aletê bi rûmetê xwe li ser tesîra şûnên baş û hêrsî di têkilîyan de (di nav zarokan jî) bal dide. Agahdar dêûbavî bi hilbijartina herî baş ya reaksyona xwe herwiha li ber şûnên nebaş a zarok, dikare têkiliyê baş bikin û wan rêyê xêrê bibin.
________________________________________
:Kêmkirina stresa û têkiliyên tirsa
Malbat bi hezîrtiya agahdar dêûbavî, bibe cîhekî ewlehî û aram. Ev aramî alîkarî dike ku zarok bi Xwedê re tewakkul bikin û têkiliyên tirsa kêm bikin, ji ber ku dizanin ku li bendê dêûb û Xwedê ne.
Agahdar dêûbavî bi hezîrtiya xwe û piştgirîya xwe, zarokên xwe aramî û ewlehî dide. Wan fêm dikin ku her çend di dijwarîyan de, dikarin li ser piştgiriya dêûb û Xwedê hesab bikin û ev ji kêmkirina stresa wan re alîkar e.
:Pêşxistina têkilîya sax û bi rêz
Têkilî li ser rûmet û têgihiştina hevdu, yek ji bingehên giring ên malbata îslamî ye. Agahdar dêûbavî bi çêkirina erdhekî ji bo guftûgo û guhertina axaftinê, ev têkilî pêşxist dike.
Agahdar dêûbavî ne tenê bi fermandan têkilî nadide, lê bi zarokê xwe axaftin dike, raye wan dipirse û bo wan şirove dide. Ev şêwaza têkilî, zarokê teşwîq dike ku bi azadî bi dêûbên xwe re axaftin bike û hest bike ku raye wan bi rûmet tê hesibandin.
وَقَضَیٰ رَبُّکَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا کَرِیمًا (2
“Rabbê te fermand kiriye ku tenê wê bêxwedî ne, û li dê û bavê xwe îhsan bikî. Heke yek ji wan an herduyan di demê pîrîyê de di nav te de bin, ji wan ne 'uf' ne bêjî û ne li ser wan bê zordarî, lê bi axaftina xweş û bi rûmet bi wan re qesd bike.” (Isra, 23)
Her çend vê ayetê rastî li ser têkilîya dê û bavê xwe bi zarokan ne, lê modela têkilî ya bi rûmet, hêvî û gotina baş tê dayîn ku zarokê jî divê li dijî dê û bavê xwe bixebite. Agahdar dêûbavî bi têgihiştina vê bingehî ya Qur’ânî hewl dide ku erdhekî ji bo rûmet û axaftina xweş li malbat çêbikin û xwe jî bi şêwazekî hevîn û rûmetdar bi zarokan re têkilî bikin, da ku wan jî wê şêwazê fêr bibin.
---------------------------------------------------------------------------------
