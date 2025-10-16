Êrîşa bê firokevan( drone)y a Îsraîlê li ser rojhilat û başûrê Lubnanê + vîdyo

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (A.S.) - ABNA - Dewleta Siyonîst di berdewamî şikandina ateşbîsa herî zêde ya li Libnanê de, şeva pêncşemê devera «Şemsṭar» ya herêma El-Bêqa, ku li rojhilata welêtê ye, hedefa hucmên hêzên hêwayî xwe kir.
Leşkerên dewleta kolonîst di ragihandinekê de daxuyaniyê kirin: Em îro li binavkirinan bin zeminî yên leşkerî ya Hizbullah li Bêqa û başûrê Libnanê hucum kirin.
Di heman demê de, rejîma Siyonîst bi êrîşa bi droneyan herêma derdora bajarokê "El-Şerqiye" li başûrê Lubnanê hedef girt, ku ev çaremîn binpêkirin û binpêkirina agirbesta Lubnanê ya roja Pêncşemê ye.
Êvara Pêncşemê, dagirkeran her wiha herêma "Dabşe" ya nêzîkî Kefr Ramanê li başûrê Lubnanê bi êrîşeke hewayî hedef girtin.
Îro piştî nîvro, rejîma Siyonîst, ku agirbesta li Lubnanê binpê dike, bi êrîşa xwe ya hewayî herêma "Banaful" li parêzgeha Sidonê hedef girt.
.............................
Dawiya peyamê/
Etîket
Îsraîl
Êrîşa bi droneyan
Lubnan
Vîdyo
Your Comment