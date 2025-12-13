Îmamê Îneyê Mehabad؛Yekîtî û berxwedana neteweyî, razê rawestandina gelê Îranê li hember êrîşên dijminan e

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Îmamê Îneyê Mehabad di xutbeyên nimêja Îneyê de, bi îşare kirina li gotinên duhê Rehberê Bilind ê Şoreşa Îslamî bi munasebeta Roja Ji dayikkbona Hz. Fatima Zehra (s.x) got: berxwedan û rawestandina gelê Îranê, hewla dijmin ji bo guhertina nasnameya dînî, dîrokî û çandî ya vê gelê bi basîret têk bir.
Mamosta Abdusselam Îmamî, bi pîrozbahîya weladeta Hz. Fatima Zehra (s.x) û şirovekirina cihê taybet a jinan di dîna pîroz a Îslamê de, zêde kir: jin di civakê de çavkaniya guhertin û guherandinê ne.
Îmamê Îneyê Mehabad tekîd kir: fazîlet û sîreya vê xatûna bihiştî, nimûneya jinên hemû cîhanê ye.
Mamosta Îmamî her weha bi şukrkirina li ber Xwedayê Mezin ji ber baran û barînan, li ser hevdelî û piştgirîya cîhanî ji jin û zarokên Filistînê ku bê serpenah di bin baran û sarîyê de ne, teqîd kir.
Wî di dawiyê de bi hişyarîya li ser zêdebûna kesên bi inflûenza nexweş, ji gel daxwaz kir ku ji bo qutkirina zencîreya vê nexweşiyê, bi rêzgirtina paqijiya şexsî, ji beşdariya di civînên nepêwîst û cihên giştî de dûr bimînin û bikaranîna maske bi ciddî bigirin.
